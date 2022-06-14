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Eğitim Ne kadar düşman olursanız olun! Diyanet'in 4-6 yaş kreşinin mezuniyetinden gururlandıran kareler
Eğitim

Ne kadar düşman olursanız olun! Diyanet'in 4-6 yaş kreşinin mezuniyetinden gururlandıran kareler

Balıkesir Manyas'ta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş grubuna ait kreş öğrencileri, eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle mezun oldu. Minik öğrencilerin mezuniyette çekilen fotoğrafları duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 19:22:00 - 2022-06-14 19:24:40
Ne kadar düşman olursanız olun! Diyanet'in 4-6 yaş kreşinin mezuniyetinden gururlandıran kareler

Balıkesir Manyas'ta, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş kreşinden mezun olan minikler için tören düzenlendi.

Veliler duygusal anlar yaşadı!

Mezuniyet etkinliği, Manyas İlçe Müftülüğü'nün toplantı salonunda gerçekleşti. Kreşi başarı ile tamamlayan 15 öğrenci, etkinlikte Kur’an-ı Kerim okudu. Öğrencilerin anne ve babaları duygusal anlar yaşadı.

Manyas Müftüsü Abdullah Bostan ile din görevlileri ve 15 küçük kursiyerin yakınlarının katıldığı kapanış programında çekilen fotoğraf kareleri, görenleri gururlandırdı.

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