Ne İstanbul ne de Ankara... İşte Türkiye'nin en fazla döviz bulunduran illeri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye'nin en çok döviz bulunduran illeri belli oldu. Banka hesaplarında en çok döviz bulunduran il Yozgat olurken Yozgat'ı Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Gümüşhane izledi. Listede İstanbul ve Ankara'nın olmaması ise dikkat çekti.