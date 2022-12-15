Ne işler çevirmeye gitti? Mısır lideri Sisi Pentagon'da!

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, Washington'daki Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

Pentagon'dan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada ikilinin, çarşamba günü ABD-Mısır güvenlik ortaklığı, uluslararası düzene yönelik küresel zorluklar ve kolektif güvenlik hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ABD Savunma Bakanı Austin'in ayrıca Ukrayna-Rusya savaşını da ele aldığı kaydedildi.

Bu kapsamda ikilinin görüşmesinde, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında kullandığı insansız hava sistemlerinin tedariki dahil İran'ın meydana getirdiği kapsamlı tehditler" masaya yatırıldı.

Mısır'a övgü

Öte yandan Austin, 2022 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP27'ye ev sahipliği yapması ve Kızıldeniz'de güvenlik konusunda yetkili bir kurum olan irleşik Deniz Kuvvetleri Görev Gücü 153'ün komutasını devralması sebebiyle bölgede üstlendiği liderlik rolü için Mısır'ı övdü.

Austin ayrıca Mısır'ın İsrail ile diplomatik ilişkiler kurarak bunu yapan ilk Arap devleti olduğunu ve Sisi rejiminin bu konudaki cesaretinin farkında olduklarını açıkladı.

Son olarak ikili arasında görüşülen ve bahsi geçen konularda, bölgedeki güvenlik zorluklarına karşı yakın koordinasyon sağlama ve uzun yıllardır devam eden ikili savunma iş birliğini güçlendirme konusundaki fırsatları ele alma hususunda mutabık kaldıkları açıklandı.

Washington yönetimi Sisi rejimine son olarak 170 milyon dolarlık askeri yardım paketini açıklamıştı.

ABD, Mısır'ın siyasi mahkumlar konusunda ilerlemeler kaydettiğini öne sürerek askeri yardımların büyük kısmının gerçekleşeceğine işaret etmişti.

Sisi rejimi İsrail'in güvenliği için Sina Yarımadası halkını yerinden ediyor Sisi rejimi İsrail'in güvenliği için Sina Yarımadası halkını yerinden ediyor

Ancak insan hakları örgütü ve yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Sisi rejimi işkence ve zorla kaybetme dahil insan haklarını ihlal etmeye devam ediyor.

KAYNAK: MEPA NEWS