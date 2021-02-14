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Gündem Ne Ekrem ne de Kılıçdaroğlu ‘PKK’ diyemedi!
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Ne Ekrem ne de Kılıçdaroğlu ‘PKK’ diyemedi!

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaşa ilişkin, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ilişkisine zarar vermemesi için terör örgütlerine ‘PKK’ diyemedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 14:00:00 -
Ne Ekrem ne de Kılıçdaroğlu ‘PKK’ diyemedi!

Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK’ya operasyonlar tüm hızıyla devam ederken ve 13 sivil vatandaşın şehit olduğu haberi yüreğimizi dağlarken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tepki çekti. PKK'nın siyasi kanadı HDP ile arasının bozulmasını istemeyen CHP Genel Başkanı'na sosyal medyadan çok tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen masum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!” paylaşımını yaparken terör örgütüne PKK diyememesi dikkatlerden kaçmadı.

İmamoğlu da diyemedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu yaşanan vahşete karşılık Twitter’dan yaptığı paylaşımda terör örgütlerine PKK diyemedi. Binlerce twitter kullanıcısından tepki aldı.

“Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah’tan rahmet; yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Milletimizin başı sağolsun.”

CHP’li Milletvekili Gürsel Tekin de tepki çekti

Son dönemde HDP ile ilişkileri sıkı tutan CHP’nin bu tutumu sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı. HDP ile ilişkileri koparmamak için yaşanan bu olayda CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de terör örgütlerine ‘PKK’ diyemedi.

“Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, milletimize baş sağlığı diliyorum.”

 

 

 

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