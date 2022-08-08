  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ne dolar ne euro ne de kripto! En iyi yatırım aracı: Parasını oraya yatıranlar yüzde 100 kazandı
Ekonomi

Ne dolar ne euro ne de kripto! En iyi yatırım aracı: Parasını oraya yatıranlar yüzde 100 kazandı

Beykent Üniversitesi’nden Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, yatırım araçlarından altının son bir yılda yüzde 100 getiri sağladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 11:36:00 -
Ne dolar ne euro ne de kripto! En iyi yatırım aracı: Parasını oraya yatıranlar yüzde 100 kazandı

Sıfır otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) düşeceğine yönelik beklentiler 2. el piyasasını durgunlaştırdı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, “Hem vergi geliri kaybına yol açacak hem de ithal araç talebini arttırarak cari denge ve kur üzerinde olumsuz etki yapacak bir ÖTV indiriminin yapılması uzak ihtimal olarak gözüküyor” diye konuştu.

“2022 yılı Temmuz ayı itibari ile son yılların en yüksek seviyesi olan yüzde 79,60’a ulaşan enflasyon ve döviz piyasasındaki gelişmeler kişileri varlıklarını korumak telaşı ile yeni yöntemler bulmaya yöneltti” diyen Beykent Üniversitesi’nden Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, “Bu yöntemlerden bazıları gayrimenkul ve arazi satın alımı yapmak ya da “0” km otomobil alıp fiyatının yükselmesi sonrası 2. elde satmak şeklinde gerçekleşmekte” dedi.

Son günlerde yaşanan otomobil piyasasında satışların durgunluğu ve ÖTV indirimi beklentisi hakkında konuşan Öngel, “Fakat diğer yandan TUİK rakamları Ocak-Haziran 2022 yılında pazarın yüzde 35’e yakın yukarı yönlü bir değişim ile haberlerden farklı bir tablo olduğunu göstermekte. İkinci el piyasasında da rakamlar benzer şekilde. Söz konusu rakamlar ve içerisinde bulunduğumuz ekonomik konjonktür göz önüne alındığında hem vergi geliri kaybına yol açacak hem de ithal araç talebini arttırarak cari denge ve kur üzerinde olumsuz etki oluşturacak bir ÖTV indiriminin yapılması uzak ihtimal olarak gözükmekte. Enflasyonist etkilerde göz önüne alındığında bu şekilde harcama arttırıcı bir politika için konjonktür uygun gözükmemekte” ifadelerini kullandı.

"Altının bir yıldaki getirisi yüzde 100"

Tasarrufların nasıl değerlendirilebileceği hakkında yorumda bulunan Öngel, “Özellikle enflasyonist baskılar ve resesyon endişelerinin ön planda olduğu bugünlerde BIST tarafındaki ralli merak uyandırmış durumda. Fakat gerek son dönemdeki yükseliş gerekse de resesyon beklentileri orta vadede borsa için bir miktar yatay seyri beraberinde getirecek gibi duruyor. Uzun zaman Türk yatırımcıların da büyük ilgisini çeken fakat 2022’de büyük hayal kırıklığı olan kripto para piyasasında ise bir miktar toparlanma sinyalleri mevcut. Yine de kripto para piyasası içerisinde büyük riskler barındırdığından portföy içerisinde ki payın yüzde 5-10 seviyesini geçmemesi önemli olacaktır. Mevcut koşullarda en iyi yatırım aracı yine güvenli liman olan altın ve gümüş olacak gibi gözükmekte. Altının son 1 yıldaki getirisi TL bazında yüzde yüzden fazla olmuş durumda (9 Ağustos 2021’de 484 TL) ve bugüne 1024 TL seviyelerinden başlayan gram altın için dünya ekonomisindeki resesyon ihtimalinin güçlenmesi ile birlikte daha parlak günler uzak olmayacaktır” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah Murat

İnsanların hayatı boyunca almaya çalıştığı asli ihtiyaçlarını alıp satmak yada dinde gerçek para olan altını kağıt para ile değiştirmek para almak satmak bunlar sakıncalı işlerdir. Bir değer ve faydada katmaz sadece günümüz devletleri uydurdukları gene dinde olmayan tabi küfreder vergi kazancı elde ederler lakin büyük zulumdur Gerçek fayda üretime ortaklık ile olabilir. Gerçek yatırım ise Allahın kırmızı çizgilerini haramı gözetip geleceğe yatırım yapmak zekatı öşrü vermek sadaka vermek ve en önemlisi islamın şartlarını taşıyan kul olmuş bir nesil yetiştirmektir. Küfür yasalarıyla ticaret yapmak evlenmek tüm işler sakıncalı esasen mümkün değildir Canından daha değerli olan birşey olduğna inanan ana dili vahyin dili olan bir islam ülkesine hicret etsin. Dünyayı değil ahireti seçsin işte bu kazançlı bir tercih olur
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23