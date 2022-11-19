Ne diyorsun sen İlber efendi? Ortaylı’dan Türkiye’nin yarısına suçlama

Prof. Dr. İlber Ortaylı, YouTube'da yayın yapan Kafa TV'de "Cahille Sohbeti Kestim" programında konuştu.

Kime oy vereceği sorulan İlber Ortaylı, bir Cumhurbaşkanı adayının nasıl olması gerektiğini söyledi. Ortaylı, oy vereceği aday profilini açıkladı.

İlber Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Benim oy vereceğim aday profili çok zor ama var. Özellikleri bir şey yapmış olacak. Göreceğim ben iktidarda. Tabii ki şimdiki iktidarı kastetmiyorum. Belediye reisi düzeyinde ya da geçmişteki bakanlık düzeyinde bir şey yapmış, yaratmış adamı kastediyorum. Bir yerin etkili bir belediye reisi olur, bir bakanlığı çok iyi yöneten birisi olabilir. Göze batmış bir dışişleri bakanı, ya da iyi program uygulayan bir maliye bakanı, bir ziraat bakanı, sanayi bakanı.

Hakkında dedikodu olmayacak. Dürüst davrandığı, adil davrandığı, bilgili olduğu... Çok seçkin bilgisi olan birisi olacak. Çünkü Türkiye halkının yarısı okumuş yarısı dünyadan bihaber. Düpedüz boş bir zatın o milletin yarısına hitap edemeyeceği, onlara haksız davranacağı çok açık. Çıtayı yükseltmek zorundayız.

Doktoru hastaneye saldırtıp dövdükleri zaman birtakım sapıklar halk böyle düşünüyor diye alttan düşünen insan değil doğru dürüst adam isterim. Ne diye bağırıyor ki ben karşımda nutuk denemesi yapan bir adam istemiyorum."