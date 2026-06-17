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Otomotiv
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Bir devrin sonu: Manuel vitesli araçlar için ölüm fermanı imzalandı
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Bir devrin sonu: Manuel vitesli araçlar için ölüm fermanı imzalandı

Otomotiv sektöründe uzun yıllardır süregelen teknolojik dönüşüm, bir dönemin efsanesi olan manuel vitesli araçların tamamen piyasadan silinme noktasına gelmesine neden oldu. Sektör analistleri, otomatik şanzıman konforunun yükselişi ve üreticilerin karşı karşıya kaldığı yüksek sertifikasyon maliyetleri sebebiyle 2030 yılını kritik yok oluş eşiği olarak ilan etti. Tüketici talebinin her geçen yıl düşmesiyle pazar payı iyice küçülen manuel viteslerin, yakın gelecekte fabrikalar tarafından tamamen üretim hatlarından kaldırılması bekleniyor.

#1
Foto - Bir devrin sonu: Manuel vitesli araçlar için ölüm fermanı imzalandı

Bir dönemin vazgeçilmezi olan manuel vitesli araçlar için yolun sonu görünüyor. Sektör uzmanları, otomatik şanzımanların yükselişi ve üretim maliyetleri nedeniyle 2030'u kritik eşik olarak gösteriyor. Otomotiv sektöründe yıllardır devam eden dönüşüm, manuel vitesli araçların geleceğini de tartışmaya açtı. Sektör uzmanları, manuel vitesli otomobillerin önümüzdeki yıllarda piyasadan büyük ölçüde çekilebileceğini belirtirken, kritik tarih olarak 2030 yılına dikkat çekildi.

#2
Foto - Bir devrin sonu: Manuel vitesli araçlar için ölüm fermanı imzalandı

Yaygın kanının aksine, manuel vitesli araçların gerilemesinin tek nedeni elektrikli araçlara geçiş değil. Uzmanlara göre asıl etken, üreticilerin karşı karşıya kaldığı artan maliyetler. Manuel şanzımanların geliştirilmesi, üretimi ve sertifikasyon süreçleri önemli yatırımlar gerektirirken, bu araçlara olan talebin giderek azalması üreticileri farklı çözümlere yöneltiyor.

#3
Foto - Bir devrin sonu: Manuel vitesli araçlar için ölüm fermanı imzalandı

Tüketici tercihleri de otomatik vitesli araçlardan yana değişiyor. Özellikle şehir içi kullanımda sunduğu konfor ve kullanım kolaylığı nedeniyle otomatik şanzımanlar daha fazla tercih edilirken, manuel vitesli modellerin pazar payı her geçen yıl küçülüyor.

#4
Foto - Bir devrin sonu: Manuel vitesli araçlar için ölüm fermanı imzalandı

Analistlerin değerlendirmelerine göre, 2030 yılına gelindiğinde manuel vitesli araçların toplam pazar içindeki payı yüzde 5 ila 10 seviyelerine kadar gerileyebilir. Ancak uzmanlar, bu kadar küçük bir müşteri kitlesi için üreticilerin manuel vites seçeneğini koruyup korumayacağının belirsiz olduğunu vurguluyor.

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