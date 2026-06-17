Bir devrin sonu: Manuel vitesli araçlar için ölüm fermanı imzalandı

Otomotiv sektöründe uzun yıllardır süregelen teknolojik dönüşüm, bir dönemin efsanesi olan manuel vitesli araçların tamamen piyasadan silinme noktasına gelmesine neden oldu. Sektör analistleri, otomatik şanzıman konforunun yükselişi ve üreticilerin karşı karşıya kaldığı yüksek sertifikasyon maliyetleri sebebiyle 2030 yılını kritik yok oluş eşiği olarak ilan etti. Tüketici talebinin her geçen yıl düşmesiyle pazar payı iyice küçülen manuel viteslerin, yakın gelecekte fabrikalar tarafından tamamen üretim hatlarından kaldırılması bekleniyor.