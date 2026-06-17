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Anlaşma tamam! Amedspor’dan tüm Türkiye’nin konuşacağı yılın transfer bombası
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Anlaşma tamam! Amedspor’dan tüm Türkiye’nin konuşacağı yılın transfer bombası

Yeni sezonda Süper Lig’de iddialı bir kadro kurmak isteyen Amedspor, Beşiktaş’ta gözden düşen dünyaca ünlü yıldız Milot Rashica ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Yeşil-kırmızılı yönetimin gizlilikle yürüttüğü transfer operasyonu sonucunda prensip anlaşmasına varıldığı ve sözleşme detaylarındaki son pürüzlerin giderildiği iddia edildi. Kosovalı yıldızın kısa süre içinde resmi imzayı atarak Amedspor’a katılması bekleniyor.

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Foto - Anlaşma tamam! Amedspor’dan tüm Türkiye’nin konuşacağı yılın transfer bombası

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermeyi amaçlayan Amedspor yönetimi, gizlilik içinde yürüttüğü transfer operasyonunda büyük bir başarı sağladı. Siyah-beyazlıların deneyimli oyuncusu Milot Rashica'nın menajeriyle bir araya gelen kurmaylar, yapılan görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına vardı.

#2
Foto - Anlaşma tamam! Amedspor’dan tüm Türkiye’nin konuşacağı yılın transfer bombası

Transferin mali detayları ve sözleşme süresi üzerindeki son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi açıklamanın yapılacağı iddia edildi.

#3
Foto - Anlaşma tamam! Amedspor’dan tüm Türkiye’nin konuşacağı yılın transfer bombası

2023-24 sezonu başında 5.25 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica, geride bıraktığımız sezonda düzenli forma şansı bulamamıştı.

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Foto - Anlaşma tamam! Amedspor’dan tüm Türkiye’nin konuşacağı yılın transfer bombası

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 33 maça çıkan 29 yaşındaki Kosovalı yıldız, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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Yorumlar

barzaniden talabaniden istemişler para doğrumu acaba

barzani ve talabani petrol gelirlerinden para veririz krdeslerimize ırkdaslarımıza demisler doğrumu acaba kürt vatandaslar cevaplasın

cobani yogurcusu ve barzani amed para

kürtlerin arasında para vercekler diyorlar konusyorlar
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