Anlaşma tamam! Amedspor’dan tüm Türkiye’nin konuşacağı yılın transfer bombası
Yeni sezonda Süper Lig’de iddialı bir kadro kurmak isteyen Amedspor, Beşiktaş’ta gözden düşen dünyaca ünlü yıldız Milot Rashica ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Yeşil-kırmızılı yönetimin gizlilikle yürüttüğü transfer operasyonu sonucunda prensip anlaşmasına varıldığı ve sözleşme detaylarındaki son pürüzlerin giderildiği iddia edildi. Kosovalı yıldızın kısa süre içinde resmi imzayı atarak Amedspor’a katılması bekleniyor.