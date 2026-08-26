Bu hassas bir konu: ‘Karides duruşu’ ve ‘teknoloji boynu’na dikkat: Kamburluktan nasıl kurtulursunuz?
Bilgisayar başında uzun saatler geçirmek ve telefona eğilerek bakmak, duruş bozukluklarına ve boyun-sırt ağrılarına sebep oluyor. Uzmanlar, ‘karides duruşu’ ve ‘teknoloji boynu’ olarak adlandırılan sorunlara karşı günlük alışkanlıklarda basit değişiklikler öneriyor. Bilgisayar başında uzun saatler geçirmek ve telefonlara eğilerek bakmak, milyonlarca kişide kötü duruş alışkanlıklarının ortaya çıkmasına sebep oluyor.