Bu hassas bir konu: ‘Karides duruşu’ ve ‘teknoloji boynu’na dikkat: Kamburluktan nasıl kurtulursunuz?

"Teknoloji boynu", telefon ekranına bakarken başın sürekli aşağı doğru eğilmesiyle ortaya çıkabilen bir sorun ve karides duruşunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu alışkanlığı azaltmak için çenenin geriye, omurgaya doğru çekilmesi öneriliyor. Bu hareket, boynun ön kısmındaki kasların güçlendirilmesine yardımcı oluyor. Fizik tedavi uzmanı Kristen Gasnick'e göre çeneyi geriye çekme egzersizleri, iyi duruşu destekleyen derin boyun kaslarını çalıştırıyor. Böylece başın öne doğru konumlanmasının dengelenmesine ve teknoloji boynunun neden olduğu boyun gerginliğinin azaltılmasına yardımcı olabiliyor.