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Dünya Barcelona’nın kararı hoplattı! KKTC’den Rum kesimine sert tepki
Dünya

Barcelona’nın kararı hoplattı! KKTC’den Rum kesimine sert tepki

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Barcelona’nın kararı hoplattı! KKTC’den Rum kesimine sert tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Barcelona’nın Lefkoşa’da düzenleyeceği gençlik futbol kampının Rum tarafınca engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi. Erhürman, çocukların futbol oynamasının önüne geçilmesini “insanlık açısından bir hezimet” olarak nitelendirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Barcelona’nın Lefkoşa’da düzenleyeceği gençlik futbol kampının Rum tarafınca engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi. Erhürman, çocukların futbol oynamasının önüne geçilmesini “insanlık açısından bir hezimet” olarak nitelendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İspanyol kulübü Barcelona'nın, eylül ayında 6-18 yaş grubundaki genç sporculara yönelik Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinde gerçekleştireceğini duyurduğu 'Barça Academy Lefkoşa Kampı' sonrası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Rum Futbol Federasyonu'nun etkinliği iptal ettirme girişimlerine ilişkin açıklama yaptı. Sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Erhürman, Barcelona konusu üzerinde pek çok açıklama ve girişim olduğunu belirterek, “Bir insan olarak görüşüm çok açık. Ben, herhangi bir Kıbrıslı Türk veya Kıbrıslı Rum gencin, Kıbrıs sorunu dolayısıyla dünyanın başka ülkelerindeki gençlerin sahip olduğu olanaklardan mahrum kalmasını istemem. Bir Kıbrıslı Rum gencin böyle bir sebeple yaşayacağı üzüntü benim sevincim olamaz. Bir Kıbrıslı Türk gencin bu sebeple yaşayacağı üzüntünün herhangi bir Kıbrıslı Rum’un sevincine dönüşmesini de bir insan olarak kabullenemem” ifadelerini kullandı.

 

'ORGANİZASYONLAR KKTC’NİN TANINDIĞI ANLAMINA GELMEZ'

Ülkede yapılacak uluslararası organizasyonların hukuki boyutuna dikkati çeken Erhürman, “Bir hukukçu olarak da görüşüm, ülkemizde yapılacak herhangi bir organizasyonda başka ülkelerden gençlerin, sanatçıların, kulüplerin yer almasının bu ülkelerin KKTC’yi tanıdığı anlamına gelmeyeceğidir. Türkiye'de yapılacak herhangi bir organizasyonda Kıbrıslı Rum gençlerin yer almasının Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanıdığı anlamına gelmeyeceği gibi. Bu tip organizasyonları herhangi bir şekilde siyasi bağlam içerisinde ele almayı doğru bulmasam da illa siyasi bir bağlam aranacaksa, 2004’ten sonra BM’den, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin yetkili kurumlarından yapılan, Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonun kalkması gerektiği yönündeki açıklamaları hatırlatmanın yeterli olacağını düşünürüm” değerlendirmesinde bulundu.

 

'ÖNCELİKLE GENÇLERİN BİRBİRİNE GÜVENİNİ SAĞLAMAK GEREKİR'

Gençlerin bir araya getirilmesinin adadaki güven ortamı için kritik olduğunu vurgulayan Erhürman, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu adada güven yaratılacaksa, öncelikle gençlerin birbirine güvenini sağlamak gerekir. Daha masaya oturduğumuz ilk gün, gençleri, hatta çocukları ortak spor organizasyonlarında bir araya getirelim dememin sebebi de budur. Festival iptal ettirmeyi, çocukların futbol oynamasını engelleme yönünde girişim yapmayı, benim baktığım yerden asla öyle olmasa da diplomasiye nereden baktığınıza bağlı olarak ‘diplomatik zafer’ adıyla anabilirsiniz. Ama indiğinizde, bunun tüm insanlar ve insanlık açısından bir hezimet olduğu benim için yeterince açıktır.”

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