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Siyaset Ne diyeceği merak ediliyordu! Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklaması
Siyaset

Ne diyeceği merak ediliyordu! Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-04-16 11:06:00 - 2024-04-16 11:35:50
Ne diyeceği merak ediliyordu! Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimlerin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "31 Mart Yerel seçimlerinden sonra el değiştiren bir iktidar yapısı yoktur. Yerinde sayan bir Türkiye yoktur, olması da söz konusu değildir. Türkiye'de iktidar tektir o da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'dir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde;

"İnsanından kopan siyasetçinin kaderi sonunda dibe çakılmaktır. Siyasetin ekseni akıl, enerjisi ahlaktır. Bulmayı amaçladığımız hazine milletimizin vicdanındadır.

Hiç kuşkusuz egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Millet ne diyorsa saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır. MHP, Türkiye ve Türk milletine varlığını adamış, siyasetçinin değil seçmenin mutluluğu her zaman gaye eylemiştir.

Her birimizin vazifesi kafa karıştıran, ortamı bulandıran zihniyetin kara propagandasına aldırmadan halkın yolunda arkamıza bakmadan hızlı adımlarla yürümektir. Biz görevimizin farkındayız. Yapacaklarımızın şuurundayız. Türk milletini layık olduğu yüksek mevkiye ulaştırmalıyız.
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Yeni anayasa açıklaması

Ters akıntılara göğüs germeliyiz. Türk siyaset yapısını taleplere göre yeniden ele almalı, yeni anayasa ile taçlandırmalıyız. Türk devrinde insanımızın mutlu olacağı dönemin kapılarını el birliği ile açmalıyız. Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevaplar hazırlayarak kalıcı reformları hayata geçirmeliyiz. Fiyat ve finansal istikrarı artırarak, adil ve insani paylaşımı canlandırarak Türkiye ekonomisini zincirlerinden kurtarmalıyız.

Bunu yapacak irade MHP ve Cumhur ittifakında mevcuttur. Kısır çekişmeleri bir kenara bırakmalıyız. Türkiye hepimizindir, hepimizin ortak vatanı. Farklı başkentlerin sunduğu kurtuluş reçetelere Türkiye'yi bir adım öteye götüremez.

Türkiye'de iktidar tektir o da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'dir

MHP Türkiye'nin elde ettiği demokrasiye gönülden bağlıdır. Temel hak ve hürriyetlere saygı duymaktadır MHP. Hukukun üstünlüğüne inanmaktadır. Din ve vicdan özgürlüğünü savunmaktadır. Geleceğin süper gücü Türkiye'dir. İstanbul'un fethinin 600. yılı olan 2053'te bu ideal gerçekleşecektir.

14 Mayıs-28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan seçimlerinden 10 ay sonra bu defa da yerel seçimler için sandık başına gittik. Milletimizin hür iradesiyle verdiği kararlarına saygılıyız. Yerel seçimlerin doğası ile Genel seçimlerin doğası farklıdır. Genel seçimlerde partiler öndedir.

31 Mart Yerel seçimlerinden sonra el değiştiren bir iktidar yapısı yoktur. Yerinde sayan bir Türkiye yoktur, olması da söz konusu değildir. Türkiye'de iktidar tektir o da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'dir.

Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir

Katılım oranı düşüktür, milli irade tam yansımamıştır."

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Yorumlar

Mehmet Aktepe

Sn. Bahçeli kaliteli devlet adamıdır.

güle güle sana

yolun açık olsun
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