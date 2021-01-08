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Gündem Ne diyeceği merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı baskına ilişkin ilk yorum
Gündem

Ne diyeceği merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı baskına ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump taraftarlarının düzenlediği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskınına ilişkin soruyu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 15:31:00 - 2021-01-08 15:35:01
Ne diyeceği merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı baskına ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul'da kıldı.

Namazın ardından Erdoğan, kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını cevapladı.

ABD Başkanı Trump'ın başkanlık seçimini rakibi Biden'a kaybettiğini kabul etmemesi üzerine geçtiğimiz gece eylemcilerin Kongre binasını basmasına ve çıkan olaylarda 5 kişinin hayatını kaybetmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların demokrasi adına bir yüz karası olduğunu söyledi.

İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin o açıklaması:

"Amerika'daki olaylar tabi görülmemiş bir tablodur. Lafa gelince demokrasi dersi verenlerin şimdi yaşananların tutumunu görüyoruz. Bizde benzer olaylar yaşanırken Amerika'nın tutumunu hatırlıyorsunuz. Şimdi tabi o zaman bu işin başında Demokratlar vardı. Şimdi de Cumhuriyetçiler var. Bir taraf ne ise ABD'de diğerinin de aynı olduğunu görmüş olduk. Tüm insanlık şoke oldu. Olaylar insanlığı şaşırttı. Yaşananların demokrasi için bir yüz karası olduğunu görüyoruz."

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