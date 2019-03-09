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"Ne diyebilirim ki sözün bittiği yer"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, "Bu ağır misyonu çocuklara yüklemek bence vicdansızlık. Ne diyebilirim ki sözün bittiği yer" dedi.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:51
"Ne diyebilirim ki sözün bittiği yer"

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Afjet Afyonspor'a sahasında 4-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, "Bu ağır misyonu çocuklara yüklemek bence vicdansızlık. Ne diyebilirim ki sözün bittiği yer." dedi.

Öcal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, genç çocuklarla mücadele ettiklerini ve büyük bir yükün altında olduklarını söyledi.

Futbolcularının tecrübesiz olduğunu vurgulayan Öcal, şunları kaydetti:

"Aslında maça fena başlamadık ama işte tecrübesizlik var. Bir top kaptırıyoruz oyun kurarken ve hemen penaltı yaptırıyoruz. Oyun anlamında bir defa çok kötüydük. Hafta içinde merkez ve kenar hücumlar konusunda çok çalıştık. Çocuklara da bir suç bulamıyorum. Çok yoruldular ve bu yükün altında çok ezildiler. Bu durum futbola da yansıyor. Bu ağır misyonu çocuklara yüklemek de bence vicdansızlık. Ne diyebilirim ki sözün bittiği yer."

 

- Afjet Afyonspor cephesi

 

Afjet Afyonspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek de açıklamasında, maçın önemini futbolcularına hafta başından beri anlattıklarını belirtti.

"Bu tür maçların konsantrasyonu biraz zor olur." diyen Şimşek, şöyle devam etti:

"Rakip haftalar önce ligden kopmuş bir takım ama sahaya çıkan 11 kişi var. Futbolcu kardeşlerim işi ciddiye aldılar. Gereken oyun tarzımızı sahaya yansıttılar. İlk yarı 2 gol, ikinci yarı 2 gol bulmak sevindirici. Hatalarımız tabii ki var. Bunları bu hafta telafi edeceğiz. Önümüzde daha zor maç var. Rakiplerimizin biri kazandı, biri yarın oynayacak. Bizim için önemli olan bu maçı kazanmaktı. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu maç bizim için bitti. Bu stadın bu kadar güzel olması bence çok önemli. İnşallah en kısa zamanda Karabükspor da layık olduğu yerlere gelir."

 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:51
  1. Afjet Afyonspor
  2. Kardemir Karabükspor

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