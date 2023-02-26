Ne çökme var ne de çatlak! Ahlaksız müteahhitlere ibretlik konak

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 11 ili etkileyen deprem felaketinden sonra, depreme dayanıklı binalar yeniden gündeme geldi.

Elazığ'da son 3 yılda 6 üzeri 3 büyük deprem gören 450 yıllık tescilli konaklarda, küçük bir çatlak bile yaşanmaması, günümüzün ahlaksız müteahhitlerine ibret oldu.

En ufak çatlak yok

2020 yılında 6.8 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Elazığ, son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar aldı. Şehir genelinde birçok bina çökerken ağır hasarlı bina sayısı 2 bini geçti. Bunların yanı sıra Harput’un eteğindeki eski adı Hüseynik olan Ulukent Mahallesi'ndeki 450 yıllık tescilli tarihi konaklarda ise en ufak bir çatlak bile oluşmadı.

Mahalle sakinlerinden Kenan Sağay, İHA'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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17 tane tescilli yapımız var. Allah’a şükür hiç birinde yıkılma ve çatlak yok. 450 yıllık evler hep ayakta duruyor. Bizim buranın zemini çok sağlam. Çarşıda bir yıllık binalar yerle bir oluyor. Burası 3 tane büyük depremde dayandı. Hiçbirine de bir şey olmadı. Buranın zemini çok sağlam. Çarşıda deprem oluyor biz burada hissetmiyoruz. Tek katlı ve kerpiç binalar ama hiçbir hasar yok. Görenler şaşırıyor. Halen ayakta duruyor, yıkışmamış diyorlar. Burası hep kayalık. Harput’un eteğinde bulunuyor.

Bir diğer mahalle sakini Selahattin Karabulut ise "Ben 60 yıldır burada oturuyorum. Kerpiçten yapılan evler sürekli duruyor. Halen ayaktalar. Deprem oluyor yine de bir şey olmuyor. Bu evler kerpiç olduğu halde beton binalar yıkılıyor ama bunlar yıkılmıyor. Kerpiçlerin arasındaki kuşaklar tutuyor." ifadelerini kullandı.