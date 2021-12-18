Ne çektin be Bay Kemal! Muhalefette bir yaşına daha girdi

Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, partililer tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak ve hafta sonu yapılacak olan Belediye Başkanları Çalıştayı için dün akşam saatlerinde Kayseri'ye geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu havaalanında partililer karşıladı.

Genel başkanlarının doğum gününü unutmayan Kayserili CHP'liler kılıçdaroğlu'na doğum günü sürprizi hazırladı.

73 yaşına giren Kılıçdaroğlu, kendisi için hazırlanan yaş pastanın mumlarını üfleyerek kendisine sürpriz yapan partililere teşekkür etti.

AK Partililer de Bay Kemal gibi çapsız bir muhalefet lideriyle rakip oldukları için bir defa daha dua ederek "İyi ki doğdun Kemal Bey" dedi.