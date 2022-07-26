Ne ararsan kaçırmışlar: 3 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi!

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar yürütüyor.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, bir kargo firması aracılığıyla Ağrı'dan İstanbul, Ankara, Mersin, Balıkesir, Antalya ve Konya gibi illere kaçak eşya gönderen kişilere yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip başlattı takip sonucu Ağrı-Doğubayazıt Karayolu'ndaki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı yol kontrol ve uygulama noktasında durdurulan bir kargo aracında arama yapıldı.

Aramada toplam piyasa değeri 2 milyon 750 bin TL olan, bin 280 paket kaçak sigara, 9 bin 600 tütün sarma kâğıdı, 6 bin 500 paket elektronik sigara tütünü, bin 800 çocuk kol saati, 195 çocuk akıllı kol saati, 900 oyuncak, bin 180 gözlük, bin 50 bez eldiven, 280 yabancı marka bıçak ve 40 paket kaçak çay ele geçirildi. (İLKHA)