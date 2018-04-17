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Ne Araplar ne Ruslar... O ülkeden akın akın geliyorlar

Rezervasyon artışlarıyla turizmde eski ivmesini yeniden yakalayan Türkiye, bu yıl yaklaşık yüzde 100 artışla 500 bine yakın Çinli turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

17 Nisan 2018 Salı 13:37
Ne Araplar ne Ruslar... O ülkeden akın akın geliyorlar

Türkiye'nin sosyal medyada 10 milyon takipçiye ulaşan uluslararası tanıtım ağı Home Turkey'in web sitesi arama istatistiklerinde Çinli turistin bu yıl ilk üçe yükselmesi tatil rotalarındaki eğilime işaret ederek, turizmcilerin beklentilerini teyit ediyor. Türkiye'nin tanınmış yazarları, gazetecileri, sanatçı, fotoğrafçı, blogger ve tur operatörlerinin yıl boyunca tanıtım yapacağı '2018 Çin'de Türkiye Yılı' etkinlikleri Anadolu Ateşi Troya gösterileriyle başlıyor ve kutlamalara Bakan Numan Kurtulmuş start veriyor.

Çinli turistin seyahat tercihlerine yön veren tur operatörleriyle Pekin’de biraraya gelecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, dünya turizm endüstrisinin en önemli buluşmalarından olan 14. Uluslararası Çin Turizm ve Gezi Fuarı’ndaki (COTTM) Türkiye ulusal standının açılışını yaptı. Asya turizm pazarının seyahat tercihlerini belirleyen, fuarda (COTTM) farklı renkleriyle Türkiye’yi tanıtacak 120 metrekarelik stand kuruldu.

Bakanı Kurtulmuş'un açılışını yaptığı Türkiye standında Çin'in önde gelen tur operatörleri ağırlanacak. Dünya turizm endüstrisinin profesyonellerini başkent Pekin'de biraraya getirecek olan büyük buluşmadaki Türkiye standında turizm sektörümüzün temsilcileri de yer alacak. Fuar alanına kurulacak LED ekranlarda çeşitli görsellerle Türkiye'nin tanıtılacağı fuarda oluşturulacak özel Troya köşesi ile '2018 Troya Yılı' tanıtımı da yapılacak. Hat sanatçısı Kadir Sakoğlu ile Ebru Sanatçısı Yrd. Doç. Dr. Ömer Sabuncu da, Türkiye standında, geleneksel el sanatlarımızdan örnekler sergileyecek.

Türk mutfağı sahnede!

Türk mutfağının dünyaca ünlü şefi Deniz Ahmet Köse ile ekibi Meltem Beker ve Bilgen Sağlam geleneksel Türk lezzetlerini Çin'e taşıyacak. Bakan Kurtulmuş'un, 19 Nisan gecesi, Şangay Peninsula Otel'de konuklarını ağırlayacağı Türk Yemekleri Sunumu ve Türk Musiki Konseri etkinliğinde davetlilere sunum yapacak olan ünlü ekip, birbirinden lezzetli Türk yemeklerini Çinlilerle buluşturacak.  Bakan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlenecek Çin tanıtım etkinlikleri ve turizm fuarı 16-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:37
  1. Türkiye
  2. Çin

YORUM YAZ

  • İsmailİsmail3 sa önce
    Zaten Çinliler eski komşumuz.Özlemişiz komşumuzu. Lütfen turizmciler, taksicilerbunları da geldiğine, geleceğine pişman etmesin.
  • kayakaya3 sa önce
    Çinliler Türkiyenin sermayesine hakim olmaya mı çalışıyorlar acaba son zamanlarda her taşın altından çıkıyorlar.
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