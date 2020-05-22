Ne anlama geliyor? Bilim insanları insan hücresinden fare embriyosu geliştirdi

CNN International'da yer alan habere göre, bilim insanları iki farklı hücre kullanarak melez bir embriyo elde ettiler.

Elde edilen bu embriyoda hem insan hem de fare hücreleri bulunuyor.

Araştırmacılara göre, elde edilen bu embriyo bir hayvanda bugüne kadar kaydedilen en yüksek sayıda insan hücresine olma özelliğini barındırıyor.

Bu durumun birçok hastalığın tedavisinde işe yarayabileceği belirtilirken Covid-19 tedavisinde de kullanılabileceği tahmin ediliyor.

Araştırmacılar bulguları Science Advances dergisinde yayınladılar.

Araştırma ne anlama geliyor?

Buffalo Üniversitesi'nde Fizyoloji ve Biyofizik Profesörü Jian Feng, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek bunun önümüzdeki dönemde hastalıkları tedavi etmek, yeni doku ve organlar üretmek için kullanılabileceğini söyledi.

Bu çalışmada, araştırmacılar ekibi gelişmekte olan fare embriyolarına 10 ila 12 insan kök hücresi enjekte etti. 17 gün içinde, bu kök hücreler insan kırmızı kan hücreleri ve göz hücreleri de dahil milyonlarca olgun hücreye dönüştü.

Bir önceki araştırmacılar embriyodaki insan hücre oranını yüzde 0.1 olarak gerçekleştirmişti.