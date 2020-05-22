  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ticaret Bakanı Pekcan Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ile görüştü

İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın dev kulübünden kanca

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi
için kalan
Yaşam

Ne anlama geliyor? Bilim insanları insan hücresinden fare embriyosu geliştirdi

ABD’de dünyayı şoka uğratacak bir araştırma gerçekleştirildi. New Yorklu bilim insanları yüzde 4 oranında insan hücresinden oluşan bir fare embriyosu geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:15:00 -

CNN International'da yer alan habere göre, bilim insanları iki farklı hücre kullanarak melez bir embriyo elde ettiler.

Elde edilen bu embriyoda hem insan hem de fare hücreleri bulunuyor.

Araştırmacılara göre, elde edilen bu embriyo bir hayvanda bugüne kadar kaydedilen en yüksek sayıda insan hücresine olma özelliğini barındırıyor.

Bu durumun birçok hastalığın tedavisinde işe yarayabileceği belirtilirken Covid-19 tedavisinde de kullanılabileceği tahmin ediliyor.

Araştırmacılar bulguları Science Advances dergisinde yayınladılar.

Araştırma ne anlama geliyor?

Buffalo Üniversitesi'nde Fizyoloji ve Biyofizik Profesörü Jian Feng, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek bunun önümüzdeki dönemde hastalıkları tedavi etmek, yeni doku ve organlar üretmek için kullanılabileceğini söyledi.

Bu çalışmada, araştırmacılar ekibi gelişmekte olan fare embriyolarına 10 ila 12 insan kök hücresi enjekte etti. 17 gün içinde, bu kök hücreler insan kırmızı kan hücreleri ve göz hücreleri de dahil milyonlarca olgun hücreye dönüştü.

Bir önceki araştırmacılar embriyodaki insan hücre oranını yüzde 0.1 olarak gerçekleştirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı