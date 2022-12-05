Ne altın ne dolar! İslam Memiş son tahminini güncelledi: Dolarınızı bozdurup hemen onu alın

Dolarda yaşanan geri çekilme ile altın ve gümüşte artışlar devam ediyor. Gram altın hafta içi 1.080 lirayı test etti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, pozitif bir haftanın geride kaldığını belirterek altın için yeni rekoru işaret etti.

Gram altın rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Youtube kanalında yayımladığı videoda 1.100'lü rakamları işaret etti. Memiş, piyasaların gelecek günlerde nasıl şekilleneceğine ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu.

Borsadaki gelişmeleri değerlendiren Memiş, "Borsa İstanbul'da beklediğimiz kar satışları başladı. Düzeltmeyi bekliyorduk, biraz daha devam etmesi gerekiyor. Borsa tarafında aşağı yönlü düzeltme hareketleri düşüşlerin devam edeceği anlamını taşımıyor. Dolar kuru 18.63 ekranlarda, serbest piyasalarda 18.70-72 lira aralığında. Euro TL serbest piyasalarda 19.54-60 lira aralığında. Euro dolar paritesi 1.0472 seviyesinde. Bir düzeltmeden sonra tekrar yoluna devam edeceğini tahmin ediyorum. Brent petrol varili 83-90 aralığında dengelenmeye çalışıyor. Trend yukarı” dedi.

İslam Memiş, yatırımcısının yüzünü güldüren altınla ilgili de umutlu konuştu. Memiş gram altının önümüzdeki hafta seyrine ilişkin de şöyle konuştu:

1100 seviyelerini konuşacağız

"Altının ons fiyatı 1.783 dolar seviyesinde. Teknik olarak takip edilmesi gereken rakam 1.780-1.815 dolar aralığı. Tekrar teknik olarak 1.780 dolar destek seviyesi çalışıyor. 1.815 dolar direnç seviyesini takip etmeye devam edeceğim. Gram altın 1073-1076 aralığında. Tüm zamanların rekoru 1083 ile kırıldı gram altında. Hem dolar hem ons altından destek alan gram altında yükselişler devam edecek. Önümüzdeki haftalarda 1.100'lü rakamları konuşmaya başlayacağız."

“Gümüşün ons fiyatında da toparlanma var. 23 dolar seviyesi, 24 ve devamında 26 doları takip edeceğim. Kısa bir düzeltmeden sonra tekrar 24 ve 26 doları bekleyeceğim. Gram fiyatı 13.90'a kadar yükseldi. Yüzde 1.52'lik değer kaybı var. 14, devamında 16 lira seviyesini takip etmeyi sürdüreceğim.”

Sterlin fırsat veriyor

"Sterlin dolar paritesindeki yükseliş de dikkat çekiciydi. 1.2298 görüldü sterlin dolar paritesinde. Elinde dolar bulunanların burada geri çekilme fırsatlarını kaçırmaması gerektiğini uyarmıştım. Sterlin TL kurunda ise 23 lira seviyesi bugün görüldü. 13-14 lira seviyesinden sterlin alanlara yıl sonunda 25 lira bekliyorum deyince hiç kimse inanmamıştı. Ben 25 lira seviyesini beklemeye devam edeceğim."

"Genel itibarıyla pozitif bir haftayı geride bırakıyoruz. ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklenti üzerinde geldi. Dolar endeksi veri açıklandıktan sonra 105,56'ya kadar yükseldi. Dolar endeksi yükseldiği için altın, gümüş ve paritelerde kar satışları gerçekleşti.