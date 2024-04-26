Ne altın ne dolar! Hatice Kolçak yakında 'uçacak' yatırım aracını açıkladı

Vatandaşların yakından takip ettiği isimlerden biri olan Hatice Kolçak, finans piyasasına dair son tahminlerini paylaştı. Küçük yatırımcılara kritik uyarı ve tavsiyelerde bulunan uzman ismin açıklamaları dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Gram altın için konuşan Hatice Kolçak, 2 bin 323 TL'nin üzerine çıktığını ve bir anda 40 ila 50 TL arası bir artış yaşandığını aktardı. Kolçak, "Ons altındaki yükselişle birlikte büyüme oranı ciddi derecede arttı. Düşüşlerin de aynı oranda olacağını söyleyebilirim" dedi.

'NE ALTIN NE DOLAR'

"Ne altın, ne de dolar..." diyerek gümüşü işaret eden Hatice Kolçak, "Gümüş altından da hızlı gidebilir çünkü altın çok hızlandı. Gümüş biraz geride kaldı, gümüşün altını yakalaması gerekiyor bir şekilde, hızlanması lazım. Öyle ya da böyle, kısa vadede ya da orta vadede, ama bir şekilde bekliyorum. Gümüş göz kırpıyor" ifadelerini kullandı.