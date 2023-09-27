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Ekonomi Ne altın ne dolar! Ev alamayanlar parasını oraya yatırmaya başladı
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Ev alamayanlar parasını oraya yatırmaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-27 01:04:00 -
Ne altın ne dolar! Ev alamayanlar parasını oraya yatırmaya başladı

Son dönemde artan konut fiyatlarını gören vatandaşları parasını arsa ve tarlaya yatırmaya başladı.

Son dönemde arsa ve tarla satışları konutu solladı. Ev fiyatlarındaki artış yatırımcıyı arsaya yönlendirince satışlar patladı. Kısa sürede daha fazla prim yaptığına inanılan arsa ve tarla vatandaşların gözdesi durumuna gelirken özellikle şehir merkezine yakın alanlarda bulunan tarlalara gösterilen ilgi fiyatları da tırmandırdı. Bir yıl içinde fiyatlar katlanarak yüzde 200 civarında artış gösterdi.

Vatandaşlar daha uzun vadede kazanç sağlamayı hedefledikleri arazi yatırımında da kısa sürede kar etmiş oldu. Arsa ve tarlalara yapılan yatırımları değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, vatandaşın bu tür yatırımlarından mutlaka kar ederek çıkacağını söyledi.

Vatandaşların şehir gürültüsünden dolayı daha sakin yerlerde bulunan tarla ve arsalara yöneldiğini anlatan Duman, "Yoğunluk ve kalabalıktan sıkılan vatandaşlar şehir dışından arsa ve tarla almaya yöneldi. Özellikle hafta sonları burada dinlenmek isteyen vatandaşlar buralara yaşam alanları oluşturmaya başladı. Bu durumun yaygınlaşması o bölgelerde satışların ve fiyatların artışlarını da beraberinde getirdi. Konutlarda yaşanan artış sonrasında arazi ve toprağa yatırım yapan vatandaşlarımız da bu işten kazançlı çıktı. Kazançlı çıkmaya da devam ediyorlar. Konuta yatırım miktarıyla birden fazla tarla almak mümkün oluyor. Uzun vade düşünen vatandaşlarımız bu sayede yatırımlarını 3 veya 4 katına kadar katlama imkanına sahip oluyor" dedi.

Tarla ve arsalara ilginin depremden sonra da arttığını hatırlatan Şule Duman, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında depreme dayanıklı mevkilerde bulunan arsa ve tarlalara vatandaşların ilgisi arttı. Bölge ve illerde bu tür yerlere yatırım hızlandı. Buralara tek katlı veya iki katlı konutlar yapan vatandaşlar depreme karşı önlem almaya başladı. Bu tür çalışmaların başlaması, arsa ve tarlaların satışlarında artış getirdi. Bizler bu yatırımları çok olumlu karşılıyoruz. Gayrimenkul alanında özellikle hemen gelir beklemeyen vatandaşlarımızın çok doğru karar aldığını söyleyebiliriz. Unutmayalım ki gayrimenkul alanındaki yatırım her zaman vatandaşlarımıza kazandıracaktır. Hem de risk oranı en düşük yatırım şeklidir."
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