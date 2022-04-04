Ne altın ne dolar! Ekonomist Artuğ Çetin'den şok uyarı: Elinizdeki son TL ile hemen bunu alın

Ekonomist Dr. Artuğ Çetin yüksek enflasyon altında olan Türkiye’de ekonomik gidişata ilişkin çok çarpıcı uyarılarda bulundu. Tedbire dikkat çeken Artuğ Çetin karşılıksız paranın alım gücünü kaybettiğini söyledi. Yüksek faiz ve yüksek enflasyonun olduğunu söyleyen Artuğ Çetin, “Bu iş böyle kolay kolay inmez artık. Hata ve yanılmış olmayı çok istiyorum.” dedi. Dr. Artuğ Çeti vatandaş nezdinde yapılması gerekenleri sıralayıp tavsiyelerde bulundu.

Dr. Artuğ Çetin, enflasyon ortamında yapılması gerekenleri sıraladı. Uzman isim Çetin, vatandaşın elinde kalan son parayı nasıl koruyacağı anlattı. Artuğ Çetin, elle tutulur enstrümanlara dikkat çekti. Çetin, “Kimse kimseyi korkutmasın. Peki, enflasyonda ne yapacağız? Elle tutula varlıkla yöneleceğiz. Bu ne demek? Altın. Gayrimenkul, elle tutulur. Hemen satılamadığı için likiditesi yüksek değildir ama hemen satılmadığı ihtiyacı hissetmiyorsanız gayrimenkul, arsa, tarım arazisi.” dedi.

"En güzel şey tarım arazisi"

Ekonomist Dr. Artuğ Çetin, konuşmasına şöyle devam etti:

“Her zaman söylüyorum. En güzel şey tarım arazisi. Bunlar değerini kaybetmez. Bunlar enflasyona karşı alım gücünü korur hatta değer kazandırır. Hammadde yatırımları. Ham maddelere yönelik profesyonel yönetilen fonlar. Niye? Ham madde elle tutulan bir yapıdır. Yani karşılıksız basılmış paraya karşı, karşılığı olan, elle tutulan her şey değer kazanır. Dünya tezatlar üzerine kuruludur. Kur’an-ı Kerim biz size her şeyi karşılıklarıyla tabiri caizse zıttıklarla yarattık ki anlayabilesiniz, idrak edebilesiniz diyor. Bunun arkasında büyük bir sır yatıyor. Hisse senetleri. Bu işten anlayan insanlar için hisse senedi. Bir şirkettir. Elle tutulan bir varlıktır. Şişmiş hisse senedi fiyatları var mı, var. Ama onun içinde de çok düzgün, profesyonelce yönetilen yapılarda, bir varlık olduğu için ticareti döndürdüğü için o kazandırdıkça size de kazandırır. Yeter ki doğru bir seçim olsun.

Dolayısıyla bu kurgular sizi ayakta tutar. Enflasyon da ayakta tutar, alım gücünüzü de korur. Bunun içinde nakit ihtiyacınıza göre, hiç nakit ihtiyacım yok diyorsanız örnek veriyorum al gayrimenkul, al başka bir şey koy kenara. Ama nakit ihtiyacım biraz yoğun biraz çok diyorsanız enflasyona karşı altın korur sizi.

Nakit kraldır derler ama bu dönem o dönem değil. O dönem bitti. Çünkü nakte aldığınız para alım gücü kaybediyor. Bu sizi yanıltmasın, dolarınız nakitte dururken TL’ye karşı değer kazanıyor olabilir ama İsviçre frangı ile İsviçre’de aynı birimle aynı adet ekmeği alamayacaksınız seneye o da enflasyona yenik düşecek. Ama işin özünde bu söylediklerime bakın.”