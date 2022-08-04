Ne altın ne de dolar! Uzman isim 'manipülasyon var' dedi ve ekledi: Alacaksanız ondan alın

Çin ve ABD arasında yükselen Tayvan gerilimi sonrası piyasaları Haber7'ye yorumlayan Finans Analisti İslam Memiş, piyasalarda manipülasyon yapıldığını söyleyerek 'insanların dikkatlerini farklı tarafa çekmeye çalışıyorlar' dedi.

İşte Memiş'in o açıklamaları:

Ağustos ayının ilk haftasındayız. Özellikle hafta sonu Çin-Tayvan arasındaki gerginlikle piyasalar biraz daha o tarafa odaklanmış gibi duruyor. Tabii küresel piyasalarda Amerika'daki resesyon riski fiyatlandı, FED üyelerinden şahin tonda açıklamalar geldi. Amerikan Merkez Bankası FED'in 75 baz puanlık faiz artırımı yapacağına dair açıklamalar da gelmeye başladı. Aslında piyasaların bir noktada manipüle edildiğini şahsen düşünüyorum. Özellikle Çin-Tayvan gerginliğine baktığınız zaman sözlü açıklamalarla piyasaları ciddi anlamda bilerek ve isteyerek meşgul ettiklerini düşünüyorum. Dünyanın problemi aslında jeopolitik riskler değil, dünyanın problemi enflasyonla alım gücünün azalması. Bütün insanlar enflasyon karşısında ciddi anlamda fakirleşmeye devam ediyorlar. Ancak ülkelerin bu hamleleriyle birlikte insanların dikkatlerini farklı tarafa çekmeleri aslında taktiksel bir durum olmaya devam ediyor.

Ons tarafında artış

Tabii söz konusu jeopolitik riskler ve teknik olarak resesyon olduğu için emtia fiyatları altın ve gümüş fiyatları bundan pozitif yönde etkilenmeye devam ediyor. FED kararı öncesinde 1720 dolar seviyesinde olan altının ONS fiyatının şu anda 1775 dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Burada 55 dolarlık bir değer artışı oldu. Teknik olarak yine 1780 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip etmeyi sürdürüyoruz. Eğer altın 1780 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse bu yükselişlerini 1800 dolar seviyesine kadar devam ettirebilir.

2 gece daha devam ederse...

Ancak burada dediğim gibi 1780 dolar seviyesinin üzerinde en az 2 gecelik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Orta ve uzun vadeli baktığımız zaman yine altın fiyatlarını pozitif yönde etkileyecek birçok sebep var. Küresel piyasalarda başta resesyon riskinin fiyatlanacak olması, jeopolitik risklerin biraz daha artacak olması, özellikle İran tarafında, Çin tarafında veya Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginlik de emtia tarafını pozitif yönde etkileyebilir.

FED'in kararı emtiaları etkileyecek

FED'in faiz kararı beklenen gibi ya da 75 baz puan olmayabilir. Belki 50 baz puanlık bir faiz artırımı olabilir. Bu da emtia fiyatlarını yıl sonuna kadar pozitif yönde etkileyebilir. Bu yıl yine 2000 dolar seviyesinin üstüne bir atak gerçekleşirse sürpriz olmamalı. O yüzden 1750 dolar altındaki rakamların orta ve uzun vade için elinde döviz bulunduran yatırımcısına aslında iyi bir fırsat sunduğunu gözlemliyoruz. Yurt dışı piyasalarda bu hafta enflasyon verilerine odaklandık. Yüzde 79,6 civarında açıklanan enflasyon rakamı var. Yüksek ama piyasanın beklentisinin altında bir rakam açıklandı.

Dolar kuru sıkıştı

Dolar-TL kuru 17,90-18 aralığına sıkışmış durumda. Bu bant aralığı biraz daha kritik bir seviyeyi gösteriyor. Serbest piyasaları baktığımız zaman 18,03 lira seviyesinde olan bir dolar kuru var. Tansiyon yüksek ve döviz kurlarında yükseliş olunca yatırımcısı şunu merak ediyor, ya bu kadar gerginlikler ve belirsizlikler varken acaba dövize mi yatırım yapsak diye bir düşünce de söz konusu olabiliyor. Ben doların bir yatırım aracı değil, bir ödeme aracı olduğunu tekrar belirtmek isterim.

O yüzden elinde doları olan illa ısrarla dolara yatırım yapacak olan yatırımcılar varsa doların şu anda uluslararası piyasalarda ve Türkiye yurt dışı piyasalarda oldukça yüksek olduğunu bilmesi gerekiyor. Daha önemlisi dolar bir ödeme aracı olduğu için dolar karşısında manipüle edilmiş euro, sterlin gibi diğer yabancı para birimlerinde aşırı değer kayıpları oldu. Euro 20 yılın en dip seviyesinde. Eğer ısrarla kağıt paralara yatırım yapmak isteyen yatırımcı varsa Euro'nun çok ağır bir şekilde değer kaybettiğini, orta ve uzun vadede dolardan fazla kazandırma ihtimali olan bir para birimi olduğunu özellikle belirtmek isterim. Diğer yandan sterlin de çok önemli bir para birimi. Yine Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere merkez bankaları faiz artırımlarına devam ediyor.

En son Avrupa Merkez Bankası 50 baz puanlık bir faiz artırımı yaptı. Muhtemelen bu faiz artırımlarına devam edecek. İngiltere Merkez Bankası, muhtemelen 50 baz puanlık bir faiz artırımıyla bu süreci devam ettirecek ve dolar karşısındaki diğer yabancı para birimlerinin oldukça avantajlı olduğunu düşünüyorum. Gümüş tarafında pozitif görünüm devam ediyor. Şu anda karşımızda 20 dolar seviyesinde ONS gümüş var. Gram gümüşe baktığımız zaman da 12 lira seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz.

Eylül ayına dikakt edilmeli

Hem Dolar-TL kurunun yüksek olması, hem ONS fiyatlarının yüksek olması yurt dışı piyasalarda. Altın ve gümüş gibi emtiaların gram bazındaki değer artışlarını pozitif yönde desteklemeye devam ediyor. Ağustos ayında çok agresif bir dalgalanma beklemiyorum. Tabii ki zaman zaman jeopolitik riskleri tırmandıran açıklamalar, sırf dış politika popülizm olarak ön planda kalmaya devam edecektir. Ancak yine Ağustos ayı içerisinde aşağı yönlü bir sarkma olma ihtimalinde yatırımcıların Eylül ayının hazırlığını yapması gerekiyor. Eylül ayı itibariyle tüm küresel piyasalarda resesyon, jeopolitik risk ve enflasyon fiyatlamasının tekrar başlayacağına, özellikle Eylül ayı itibariyle bütün küresel piyasalarda ciddi bir olumsuz sürecin başlangıcı olma ihtimali çok yüksek olarak gözlemliyorum. Vatandaşlarımız Ağustos ayı içerisinde yaşanabilecek hem döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirebilirler.