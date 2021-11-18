Ne altın ne de dolar! Öyle bir tavsiye verdi ki... Artuğ Çetin o para birimini üstü kapalı 'alın' dedi

Yazar Dr. Artuğ Çetin, yatırımcılar için Norveç Kronu'nu işaret etti.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Her Açıdan programına katılan Artuğ Çetin'e Norveç Kronu soruldu. Moderatör Nilüfer Batur, Çetin'e 'Hocam bir röporajınızda, altın ve doların dışında Norveç para biriminden bahsediyorsunuz ve bunu yakın çevrenize tavsiye ettiğinizi ve kendinizinden aldığını söylüyorsunuz. Neden böyle bir tavsiyeniz var?' sorusunu sordu.

Açıklamalarının bir yatırım tavsiyesi olmadığını kaydeden Artuğ Çetin, "Norveç devleti halihazırda borçlarını tek kalemde kendi varlık fonuyla kapatacak güce sahip. Dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Ama varlık fonu olarak borcunu kapatacak az ülke var. Bu ne demek biliyor musunuz? Global bir sallantıda. O ülkenin parası ayakta kalır' ifadelerini kullandı.