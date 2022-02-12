Ne altın ne de dolar! Mert Yılmaz açıkladı: 30 yıllık borsacıyım! Ben olsam parayı oraya yatırırım

Altın ve dolar kurundaki dalgalanma sürüyor. Doların 18 liralara ve altının ise 1000 liralara kadar yükseldiği dönemde alım yapan küçük yatırımcı, piyasaları yakından takip ediyor.

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, küçük yatırımcıyı ilgilendiren bir tavsiyede bulundu.

30 yıllık borsacı olduğunu kaydeden Mert Yılmaz, imkanı olduğu takdirde kendisinin arsa ve tarlaya yatırım yapabileceğini söyledi.

Yılmaz yaptığı açıklamada, ‘Ben olsam ve imkanım olsa bugün Türkiye’de arsa ve tarla alırım. En iyi getirinin hala orada olduğunu düşünüyorum. Konuttan, binadan bahsetmiyorum. Bugün artık ev almak mucize haline geldi. Ama toprağa yatırım yaparım. 30 yıllık borsacının emlakçı gibi kupon arazi önermesi nasıl? 10 numara değil mi?’ dedi.,