Ne altın ne de borsa! İşte en çok tercih edilen tasarruf enstrümanı

Katılım Emeklilik’in Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES’in 2003 yılında 200 bin kişi ve 43 milyon TL’lik fonla başlayan yolculuğunda bugün, 683 milyar liraya ulaşan fon büyüklüğüyle 15,7 milyon katılımcıya dokunur hale geldiğini söyledi. BES’te 20 yıllık süreci geride bırakırken çok önemli başarılara imza atıldığını vurgulayan Ayhan Sincek, “Bunun temel nedenlerinden biri kuşkusuz devletimizin sektöre olan güveniyle sağladığı teşvikler ve düzenlemeler. Devlet katkısının yüzde 30’a çıkarılması, OKS sisteminin yürürlüğe girmesi, 18 yaş altına yönelik BES planlarının devreye alınması gibi düzenlemeler sektörümüzde önemli kilometre taşları oldu. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin de kesinlikle bu çapta bir etki yaratacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu yeni sistemle birlikte Bireysel Emeklilik’te dünyadaki başarılı uygulamalara bir adım daha yaklaşacağız. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi tabii ki yine Türkiye’ye özgü bir model olacak ve eşsiz avantajlar sunacaktır” ifadelerini kullandı.

“2023 yılı hedeflerimize ulaştık”

BES’te 2023 yılı tablosunun güçlü bir seyir gösterdiğini vurgulayan Ayhan Sincek, “Sektörümüzün toplam fon miktarı 10 ayda yüzde 57,86’lık artışla 683 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Faizsiz fon tarafında ise yüzde 65,53’lük büyümeyle 143 milyar TL seviyelerine gelindi. Faizsiz fonların 2013 yılında sadece yüzde 2,21 olan pazar payı bugün itibarıyla yüzde 24,96’yı bulmuş durumda. 2022 yılında Katılım Emeklilik olarak hem fon yönetiminde uzman kadromuzla hem de dijital alandaki gelişmeleri yakından takip ederek katılımcılarımıza hizmet sunmaya odaklandık. Bu amaçla geçen ay devreye aldığımız yapay zeka destekli Katılım Fon Asistanımız ile katılımcılarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. BES’i tercih edenlerin tasarruflarını büyütmelerinde çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Katılımcılarımızın mutluluğu da sektöre olan güveni artırıyor” diye konuştu.

BES’te devlet katkısını kaçırmayın

Yıl sonu yaklaşırken BES katılımcılarına, devlet katkısından en üst düzeyde yararlanabilmeleri için ödedikleri katkı paylarını gözden geçirmeleri çağrısı yapan Sincek, “BES’te yüzde 30 devlet katkısının üst limiti asgari ücrete göre belirleniyor. Bu üst limit yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 30’unu geçemiyor. 2022 yılı içinde ödediği toplam katkı payıyla bu limitin altında kalan katılımcılar için yüzde 30 devlet katkısından maksimum yararlanma fırsatı yıl sonuna kadar sürüyor. Her yılın devlet katkısı hakkı, ilgili takvim yılıyla sınırlı. İmkânı olanlara, yüzde 30 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz. 2023 yılı içinde bireysel emeklilik ödemeleri yıllık minimum 140.535 TL’ye tamamladığında, yüzde 30 devlet katkısından en yüksek tutardan yani 42.160,50 TL’ye varan katkı payından yararlanılabilir” dedi.

Ekim ayının getiri lideri altın fonları oldu

Altın fonlarına da dikkat çeken Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılımcılarımızın yılda 12 kez kendilerine tanınan fon portföylerini düzenleme haklarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Küresel jeopolitik belirsizlikte altın ve diğer kıymetli madenlere yönelen ilgi, emeklilik fonlarına da yansıdı. Güncel jeopolitik risklerde yaşanacak gelişmeler hisse senedi fonlarında yaşanan görece dalgalanmanın yönünü tayin edecektir. Bu süreçte kıymetli madenlerin öne çıktığı bir dönem yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Sincek, Katılım Emeklilik Altın Katılım Fonu’nun yılbaşından bu yana yüzde 66,24 getiri sağladığı bilgisini paylaştı.