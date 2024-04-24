Ne algı oyunları ne de iftiraları bitiyor! Fonlu medyadan 'Çamur at, izi kalsın' politikasına devam

CHP medyası, yalana doymuyor. Ekrem İmamoğlu’nun medyasının jakuzi ve İsrail’e jet yakıtı yalanını villa iftirası takip etti. Fonlu kalemşorlarından Deniz Zeyrek’in AK Partili Mustafa Varank’a yönelik “Devlet memuru maaşı alırken Ankara Angora’da 2 dönüm arazi üzerine tripleks villayı nasıl yaptırabilir, Zekeriyaköy’de 100 milyonluk havuzlu villayı nasıl alabilir” iddiası çöktü. Varank’ın “Zekeriyaköy’de ‘100 küsur milyonluk’ havuzlu villayı bırak, 1+1 daire bile almadım. Haysiyetin varsa, elinde bulunan görüntüleri ya da fotoğrafları yayınlayıp iddianı kanıtlarsın. Ayrıca 2 dönüm arazi şöyle dursun Angora'da hiçbir zaman evim olmadı. Merak ediyorsan Beytepe’de iç mimar eşimle birikimlerimizle yaptığımız evde oturuyoruz” cevabının ardından suskunluğa bürünen Zeyrek’in pişkinliği “Pes” dedirtti.



BUĞRA KARDAN/İSTANBUL

Sözcü TV’de hükümet hakkında atıp tutan ve yerel seçimlerin hemen akabinde kardeşi CHP’li Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Zeyrek’in “Çamur at, izi kalsın” siyasetini devam ettirmesi tepki çekti.



Basın derneklerinin yetkililerince Zeyrek ve CHP medyasının iftiralarının gayri ahlâki olduğuna işaret edildi. İmamoğlu’nun beslediği isimlerin yalanlarına, algı oyunlarına karşı önlem almanın gereklilik olduğuna dikkat çekildi.



Asparagas haberde, manipülasyonda sınır tanımayan CHP medyasının vukuatları bitmiyor. Fonlu kalemşorlar, hükümeti lekelemek ve AK Partili isimlere kara çalmak için yarışıyor. Bu kalemşorlardan Deniz Zeyrek, geçenlerde akla zarar bir ifade kullandı. Zeyrek’in 2018-2023 dönemi Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’a yönelik “Devlet memuru maaşı alırken Ankara Angora’da 2 dönüm arazi üzerine tripleks villayı nasıl yaptırabilir, Zekeriyaköy’de 100 milyonluk havuzlu villayı nasıl alabilir” iddiası çürütüldü. Varank’ın “Zekeriyaköy’de ‘100 küsur milyonluk’ havuzlu villayı bırak, 1+1 daire bile almadım. Haysiyetin varsa, elinde bulunan görüntüleri ya da fotoğrafları yayınlayıp iddianı kanıtlarsın. Ayrıca 2 dönüm arazi şöyle dursun Angora'da hiçbir zaman evim olmadı. Merak ediyorsan Beytepe'de iç mimar eşimle birikimlerimizle yaptığımız evde oturuyoruz. Hayatımın yarısı Sultanhamam’da geçti. Ticaretle uğraşmış bir ailenin evladıyım. Üniversitede kendi şirketimi kurdum. Amerika’da okumakla kalmadım, yıllarca çalıştım. Herkes senin kadar çapsız değil. İnce sakallı ve kıyafetli mezuniyet fotoğrafım o dönemin baskıcı zihniyetine karşı ‘Siyasallaşmış cübbenizi giymiyorum’ anlamında politik bir duruştu, bunu senin havsalan almaz. Senin ve senin gibi müfterilerin bulaştıkları kirli ilişkiler ortaya çıkınca, başkalarına iftira atarak kendilerini kurtarmaya çalışma telaşlarını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum” açıklamasını takiben Zeyrek, dut yemiş bülbüle döndü.

UTANMIYOR SIKILMIYORLAR

Ekrem İmamoğlu’nun güdümünde olan Sözcü TV’de hükümete haksız ithamlarda bulunan ve yerel seçimlerin hemen akabinde kardeşi CHP’li Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Zeyrek’in “Çamur at, izi kalsın” politikasını sürdürmesi infial uyandırdı.



Fonlu yazarların ve yorumcuların jakuzi, İsrail’e jet yakıtı ihracatı yalanına Zeyrek’in villa iftirasının eklenmesi toplumun kahir ekseriyetini sinirlendirdi. Basın derneklerinin yetkililerince Zeyrek ve CHP medyasının iftiralarının edep dışı olduğu vurgulandı. İmamoğlu’nun beslediği isimlerin yalanlarına, algı oyunlarına karşı önlem almanın zorunluluk olduğunun altı çizildi.

LAFA VE LAFI EDENE BAKILMALI

Akit’e konuşan gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş da şunları söyledi:



“Fonlu medyada ahlâk ilkeleri Hak getire. Bu medyada ilke yok, iftira çok. Karşımızda iftira atan, o iftira çürütülünce ses etmeyen bir güruh var. Görüyoruz ki biri, villa yalanını yayıyor. O yalan patlayınca umursamaz tavır sergiliyor. 28 Şubat döneminden de hatırladığımız ‘Çamur at, izi kalsın siyasetini devam ettiriyor.



CHP’ye yakın medyada ‘Kimin üstüne hangi yalanla gideriz’ anlayışı hakim. Fonlu kalemşorlar, planı yapıp tatbik ediyorlar. Bunlar ahlâk dışı operasyonlar çekiyorlar. Ortaya bir yalan atıp onu tekrar dillendiriyorlar. O yalana gelen yanıtı da yok sayıyorlar. Burada toplumumuz, temkinli ilerlemeli. Halkımız, yalanlara itibar etmemeli. Hem lafa hem de lafı edene bakılmalı. ‘Laf laf mı, lafı eden adam mı’ ele alınmalı. Algı oyunlarına aldanılmamalı. Unutmayalım ki çakılı çivileri olmayan belediye başkanları, reklamlarla 2024 seçimlerinden galip çıktılar. Okurumuz, CHP medyasında yer alan şayialara ‘Vay be’ demesin. Kuşkucu olsun. Akıl yürütsün. İddia için de onu yayan için de iç yorumda bulunsun.



Şu anda çok dikkatli olunmalı, her denene kanılmamalı. Ankara ve İstanbul’da icraatları olmayanlara oy veren, pire için yorgan yakanların akıbetleri ortada. Bunlardan ibret alınmalı, algı oyunlarına gelinmemeli.”



Kutu…

METRO AŞ, KAZAYI İTİRAF ETTİ

İstanbul’da 32 saattir hizmet vermeyen M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda 2 trenin çarpıştığı ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden sonra İBB’ye bağlı Metro İstanbul’dan açıklama geldi. Metro İstanbul, M5 Metro Hattı’nda meydana gelen kazanın ardından yolcusuz 2 trenin temas sonucu zarar gördüğünü bildirdi. Çok geçmeden 2 trenin hurdaya döndüğü anlaşıldı. Metro İstanbul’un ‘Temas’ diye geçiştirerek 16 milyonun aklıyla hayal etmesi öfkeyle karşılandı.

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Kazadan ötürü Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluştu. Seferler aksayınca güvenlik görevlileri ile yolcular karşı karşıya geldi.