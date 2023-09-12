Ndidi tekrar Fenerbahçe gündeminde

Yaptığı transferlerle sezona damga vuran Fenerbahçe'de hedef günlerdir 6 numara.

Son birçok ismin anıldığı Sarı-Lacivertli kulüp bu kez Leicester City'nin ön liberosu Wilfred Ndidi ile ilgileniyor.

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübünde memnun olmadığı gündemde ve sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

25 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Ndidi, bu sezon Leicester City ile beş Championship maçında sahada görev aldı

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