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Sağlık NCR International Hospital Kadrosunu güçlendiriyor!
Sağlık

NCR International Hospital Kadrosunu güçlendiriyor!

Yeniakit Publisher
2023-06-19 11:07:00 -
NCR International Hospital Kadrosunu güçlendiriyor!

NCR International Hospital Sağlık Grubu, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi alanında gücüne güç katarak Op. Dr. Kemal Alper AFŞER’i güçlü hekim kadrosuna dahil etti.

Başarılı bir Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi uzmanı olan AFŞER, NCR International Hospital’da hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. Kemal Alper AFŞER Kimdir?

1990 Hatay ilinin İskenderun ilçesi doğumludur. İlk, Orta ve lise öğrenimini Hatay’da tamamlayan AFŞER 2009 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı eğitimini 2015 yılında başarılı bir şeklide tamamlamıştır. 2015 – 2020 yılları arasında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Alanında ihtisasını tamamlamıştır.

Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları;
• Bel ve Boyun Fıtığının Mikrocerrahi Tedavisi
• Dar Kanal Ameliyatlarının Mikrocerrahi Tedavisi
• Bel Kayması
• Skolyoz Cerrahisi
• Deformite Cerrahisi
• Beyin Tümörlerinin Mikrocerrahi Tedavisi
• Hidrosefali Ameliyatları
• Beynin Vasküler Hastalıkları (AVM, AV FİSTÜL, KAVERNOM)
• Serebral Anevrizmalar
• Serebral Anjiyografi
• Bel ve Boyun Ağrılarında Enjeksiyon Tedavisi
Şeklindedir.

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