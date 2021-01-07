NBC spikerinden Erdoğan ve Türkiye ile ilgili alçak sözler!

ABD'nin başkenti Washington'da Trump ve destekçilerinin düzenlediği miting sonrasında Kongre binası işgal edildi. 4 saatlik işgal, güvenlik güçleri ile Trump destekçileri arasında sert çatışmalara sahne oldu ve 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'deki olaylarla ilgili Türkiye'den gelen açıklamayı canlı yayından okuyan NBC haber sunucusu, "Şaka gibi, bir diktatör tarafından yönetilen, gazeteciler ve barışçıl protestocuları cezaevine atan Türkiye’den açıklama var.” ifadelerini kullandı.

Ülkesindeki rezaleti görmeyen spikerin Türkiye'yi hedef alan alçak sözleri sosyal medyada tepki çekti.