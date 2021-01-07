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Medya NBC spikerinden Erdoğan ve Türkiye ile ilgili alçak sözler!
Medya

NBC spikerinden Erdoğan ve Türkiye ile ilgili alçak sözler!

ABD'deki olaylarla ilgili Türkiye'den yapılan açıklamayı okuyan NBC haber sunucusu, Şaka gibi, bir diktatör tarafından yönetilen, gazeteciler ve barışçıl protestocuları cezaevine atan Türkiye’den açıklama var.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 11:12:00 -

ABD'nin başkenti Washington'da Trump ve destekçilerinin düzenlediği miting sonrasında Kongre binası işgal edildi. 4 saatlik işgal, güvenlik güçleri ile Trump destekçileri arasında sert çatışmalara sahne oldu ve 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'deki olaylarla ilgili Türkiye'den gelen açıklamayı canlı yayından okuyan NBC haber sunucusu, "Şaka gibi, bir diktatör tarafından yönetilen, gazeteciler ve barışçıl protestocuları cezaevine atan Türkiye’den açıklama var.” ifadelerini kullandı.

Ülkesindeki rezaleti görmeyen spikerin Türkiye'yi hedef alan alçak sözleri sosyal medyada tepki çekti.

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