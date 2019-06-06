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NBA’de Toronto, Warriors karşısında 2-1 öne geçti

Toronto Raptors, NBA final serisi 3.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:55
NBA’de Toronto, Warriors karşısında 2-1 öne geçti

Toronto Raptors, NBA final serisi 3. maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Golden State Warriors’u 123-109 yenerek 2-1 öne geçti. Toronto’da Kawhi Leonard 30 sayı ile oynarken, Warriors’ta ise Stephen Curry’nin 47 sayısı yetmedi.


NBA final serisi 3. maçında Toronto Raptors, Oracle Arena’da karşılaştığı Golden State Warriors’u 123-109 yenerek, 2-1 öne geçti ve saha avantajını geri aldı. Toronto’da Kawhi Leonard 30 sayı, 7 ribaund, 6 asist, Kyle lowry 23 sayı, 9 asist ve Pascal Siakam 18 sayı, 9 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Warriors’ta ise Stephen Curry’nin 47 sayı, 8 ribaund, 7 asisti ve Draymond Green 17 sayı, 7 ribaundı mücadeleyi kazanmaya yetmedi.


Serinin dördüncü maçı yine Golden State Warriors’un sahası olan Oracle Arena’da oynanacak.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 10:55
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