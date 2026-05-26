  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yüzde 90 görme kaybı yaşadı! Aracında uyudu, hayatı değişti Halkçı maskesi takan Özgür Özel'den sokak tiyatrosu! Genel merkezden kovulunca "Meydanlarda bayramlaşacağız" yalanına sarıldı! Göçmenler için destek protestosu! ABD’de ICE tesisinde açlık grevi sürüyor İsrail’e arka bahçesi GKRY’den kötü haber Dün hain diyerek resmini indirdikleri Kılıçdaroğlu'na mahkeme şamarı sonrası odasını teslim ettiler! Katil Netanyahu’dan Lübnan için yeni saldırı emri: “Gaz pedalından ayağımızı çekmiyoruz” İran'da son buluyor! Pezeşkiyan'dan beklenen talimat geldi! Yardım için durmuşlardı! TAG Otoyolu’nda tır faciası: 1 ölü, 2 yaralı Fırıldak Cemal'in heykel sevdası depreşti! Dün şarlatan dediği Özgür Özel'e bugün tapmaya başladı! Askeri yasak bölgede kaçış hazırlığı: 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
Spor NBA’de tarihi olay! 27 yıl sonra finale yükseldiler
Spor

NBA’de tarihi olay! 27 yıl sonra finale yükseldiler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
NBA’de tarihi olay! 27 yıl sonra finale yükseldiler

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 130-93 yendi ve seriyi 4-0 kazanarak 27 yıl sonra NBA finaline çıktı.

Rocket Arena'da oynanan Doğu Konferansı final serisi 4. maçında Cavaliers'a konuk olan Knicks, 37 sayı farkla kazanarak üst üste 11. play-off galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı şampiyonluğuna ulaşan Knicks, 1999'dan sonra ilk kez adını NBA finaline yazdırdı.

Karl-Anthony Towns 19 sayı, 14 ribaunt, OG Anunoby 17, Landry Shamet 16, Jalen Brunson ve Mikal Bridges ise 15'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Ev sahibi ekipte Donovan Mitchell'ın 31 ve Evan Mobley'nin 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Cavaliers'a karşı 25,5 sayı ve 7,8 asist ortalamalarıyla oynayan Brunson, Doğu Konferansı finalinin en değerli oyuncusu seçildi.

Knicks, NBA finalinde Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (2-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

NBA'de sezonun en iyi 5'leri açıklandı
NBA'de sezonun en iyi 5'leri açıklandı

Spor

NBA'de sezonun en iyi 5'leri açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23