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Spor NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Heat, Magic'i mağlup etti
Spor

NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Heat, Magic'i mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Miami Heat, konuk olduğu Orlando Magic'i 115-105 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 12:18:00 -
NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Heat, Magic'i mağlup etti

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Heat, Magic'i yenerek 18. galibiyetine ulaştı.

Konuk takımda Max Strus 32 sayı, 7 ribaunt, Gabe Vincent 27 sayı, 4 asist, Kyle Lowry 11 sayı, 15 asistle galibiyete katkı sağladı. Ömer Faruk Yurtseven ise 21 dakika 16 saniye süre aldığı mücadeleyi 5 sayı, 12 ribauntla tamamladı.

Bu sezon 25. mağlubiyetini yaşayan Magic'te Franz Wagner 27 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Gary Harris 20 sayı, 5 asist kaydetti.

Warriors kazanmaya devam ediyor

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, deplasmanda Boston Celtics'i 111-107'lik skorla geçti.

Üst üste 3. olmak üzere 24. maçını kazanan Warriors'ta Stephen Curry 30 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Andrew Wiggins 27 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Sezonun 15. yenilgisini yaşayan Celtics'te Jayson Tatum 27 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Jaylen Brown ise 20 sayı, 9 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Orlando Magic-Miami Heat: 105-115

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 115-133

Boston Celtics-Golden State Warriors: 107-111

New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 116-112 (Uzatmada)

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 126-128

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 110-92

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 125-116

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 105-124

 

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