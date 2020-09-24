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Spor NBA'de Miami Heat, konferans finallerinde seriyi 3-1 yaptı
Spor

NBA'de Miami Heat, konferans finallerinde seriyi 3-1 yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:48:23 -
NBA'de Miami Heat, konferans finallerinde seriyi 3-1 yaptı

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 112-109 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı finalinde seriyi 3-1'e getirdi.

NBA play-off'larına Celtics ile Heat arasındaki Doğu Konferansı final serisi dördüncü maçıyla devam edildi.

Heat, 4 oyuncusunun sergilediği skorer performansla Celtics'i 112-109 mağlup ederek, serinin dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

Tyler Herro 37 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Jimmy Butler 24 sayı, 9 ribaunt, 3 asistlik performanslarıyla galibiyette ön plana çıktı. Bam Adebayo 20, Goran Dragic ise 22 sayıyla oynadı.

Celtics'te Jayson Tatum'un 28, Jaylen Brown'ın 21 ve Kemba Walker'ın 20 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets (2-1) arasındaki Batı Konferansı final serisi dördüncü maçıyla devam edilecek.



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