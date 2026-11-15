  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekonomiye 50 milyar dolarlık katkı! Milyoner’de 1 milyon TL’lik soru Kur’an-ı Kerim’deki hitap biçimini sordu Sarıgül itirafı! 14 milyon doları cebe indirmişler Siyonistler kirli oyun peşinde! Trump'a İHA saldırısı iddiası Çarpıcı COP31 analizi! Türkiye yeni bir dönemin kapısını mı açıyor? Hükümet karşıtı protestolar büyüdü! Meclis Başkanlığı binasının kapısına demir sopalarla saldırdılar Eisenkot'tan Netanyahu'nun teklifine sert karşılık Fal, medyum ve büyü reklamlarına durdurma kararı Ali Koç’tan moderatöre "Türkiye" uyarısı İşleri güçleri film fırıldak! Ekrem'den Özgür'e gaz
Spor NBA'de dört dörtlük zafer!
Spor

NBA'de dört dörtlük zafer!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
NBA'de dört dörtlük zafer!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Detroit Pistons'ı 137-117 yenerek art arda 4. galibiyetini almayı başardı.

NBA'de Heat, Pistons'ı yenerek üst üste 4. maçını kazandı. Kaseya Center'da Pistons'ı ağırlayan Heat, Giannis Antetokounmpo'nun 34 sayı, 14 ribaunt, 8 asist, 1 top çalma ve 3 blokluk performansıyla galip gelerek sezonun 7. maçını kazandı.

Ev sahibi ekipte Klay Thompson 26 ve Bam Adebayo 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 4. yenilgisini yaşayan Pistons'ta ise Cade Cunningham 33 ve Kevin Huerter 20 sayıyla oynadı.

NUGGETS, PELİCANS'I MAĞLUP ETTİ

Denver Nuggets, Smoothie King Center'da konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 116-108'lik skorla geçti.

Konuk takımda Nikola Jokic 26 sayı, 8 ribaunt, 10 asist ve Jamal Murray 23 sayı, 7 ribaunt, 9 asistle sezonun 7. galibiyetinde öne çıktı.

Peş peşe 6 olmak üzere 10. mağlubiyetini yaşayan Pelicans'ta ise Zion Williamson 24 ve Saddiq Bey 16 sayı üretti.

NBA'de yeni sezon başlıyor! Üç milli basketbolcumuz sahne alacak
NBA'de yeni sezon başlıyor! Üç milli basketbolcumuz sahne alacak

Spor

NBA'de yeni sezon başlıyor! Üç milli basketbolcumuz sahne alacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23