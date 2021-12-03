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Spor NBA tarihinin en farklı galibiyeti
Spor

NBA tarihinin en farklı galibiyeti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder'ı 73 sayılık farkla yenerek NBA rekoru kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 10:23:00 - 2021-12-03 10:27:25
NBA tarihinin en farklı galibiyeti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder'ı 73 sayılık farkla yenerek NBA rekoru kırdı.

NBA tarihinin en farklı galibiyeti

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Grizzlies, Thunder'ı 73 say farkla, 152-79 yenerek NBA tarihinin en farklı galibiyetini aldı. Grizzlies'da Jaren Jackson, 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Thunder'ın 73 sayılık tarihi mağlubiyeti, Cleveland Cavaliers'a karşı 17 Aralık 1991'de oynanan maçta Miami Heat'in uğradığı 68 sayılık farkın (148-80) yerini aldı.

Oklahoma City Thunder, şubat ayında ise evinde 57 sayılık bir yenilgi almıştı ve Indiana Pacers'a 152-95 mağlup olmuştu.

NBA'de tüm zamanların en farklı galibiyetleri:

Sıra Maç Yıl Fark
1 Grizzlies - Thunder 2021 +73
2 Cavaliers - Heat 1991 +68
3 Pacers - Trail Blazers 1988 +65
4 Lakers - Warriors 1972 +63
5 Warriors - Kings 1991 +62


- Suns, 18 maçlık galibiyet serisi ile kulüp rekoru kırdı

Detroit Pistons'ı 114-103 yenen Phoenix Suns, 18 maçlık galibiyet serisi ile kulüp rekoru kırdı.

Geçen sezonun finalisti Suns, Pistons'ı mağlup ederek 18 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve bu alanda kulüp rekorunu kırdı.

Detroit Pistons'da Jerami Grant'ın 34 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Cameron Johnson ve Cameron Payne, 19'ar sayı ile Suns'da maçın en skorer oyuncuları oldu.

 

Sonuçlar:

New York Knicks - Chicago Bulls: 115 - 119

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks: 97 - 93

Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder: 152 - 79

Phoenix Suns - Detroit Pistons: 114 - 103

Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs: 83 - 114

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