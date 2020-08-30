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Spor NBA play-off'larında Lakers ve Bucks, yarı finalde
Spor

NBA play-off'larında Lakers ve Bucks, yarı finalde

Play-off ilk tur serilerinde 3-1 önde olan takımlardan Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'ı 131-122, Milwaukee Bucks da Orlando Magic'i 118-104 yendi

Yeniakit Publisher
2020-08-30 10:23:55 -
NBA play-off'larında Lakers ve Bucks, yarı finalde

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konferanslarını lider bitiren takımlar Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks, play-off yarı finaline yükseldi.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, play-off ilk tur beşinci maçında konferans 8'incisi Portland Trail Blazers'ı 131-122 yenerek seride durumu 4-1'e getirdi ve yarı final biletini aldı.

Lakers'ta Anthony Davis 43 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, LeBron James ise 36 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistlik performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadılar.

LeBron James, kulüp tarihinde 1988 yılından bu yana 35 sayının üstüne çıkarak play-off serilerinde "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.

Trail Blazers'ta C.J. McCollum'un 36, Carmelo Anthony'nin 27 sayısı mağlubiyete engel olamadı.


- Bucks'ta Ersan İlyasova 12 dakika süre aldı


Doğu Konferansı birincisi Milwaukee Bucks, 8'inci sıradan play-off'lara giren Orlando Magic'i 118-104 yenerek, seride durumu 4-1 yaptı ve yarı finale çıktı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 28 sayı, 17 ribaunt ve 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Khris Middleton'ın 21 sayı, 10 ribauntluk performans sergilediği mücadelede 12 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 4 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.

Magic'de Nikola Vucevic 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asistle oynarken, Evan Fournier 18, D.J. Augustin 15 sayı üretti.


- Sonuçlar

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 114-80 (3-2)

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 131-122 (4-1)

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 118-104 (4-1)

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