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Spor

NBA 2020 draft kurası ertelendi

NBA’de bu yıl yapılacak olan draft kurası korona virüs salgını nedeniyle ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 13:06:01 -
NBA 2020 draft kurası ertelendi

NBA’de bu yıl yapılacak olan draft kurası korona virüs salgını nedeniyle ertelendi.


NBA’de korona virüs salgını sebebiyle draft kuraları yapılmayacak. Bu yıl 19 Mayıs’ta Chicago’da gerçekleşmesi planlanan draft kuraları korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ertelendi. NBA’den yapılan açıklamada, draft tarihinin hükümetin alacağı kararların ardından belli olacağı belirtildi. Kuranın ardından 19- 24 Mayıs tarihleri arasında oyuncuların takımlarla deneme antrenmanlarına çıktığı etkinliğin de ertelendiği duyuruldu.


NBA’de korona virüs salgınından dolayı müsabakalar da 12 Mart tarihinden bu yana yapılamıyor.

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