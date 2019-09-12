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Nazlı yaşadıklarının rüya olmasını istiyor

Yalova’da kafasından aşağı kaynar su dökülen küçük kız sağlığına kavuşmak için yardım istiyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:07
Nazlı yaşadıklarının rüya olmasını istiyor

Yalova’da kafasından aşağı kaynar su dökülen küçük kız sağlığına kavuşmak için yardım istiyor.


Dedesi ve babaannesinin yanına giden Nazlı, evde oyun oynuyordu. Babaannesi yemek yapmak için mutfağa gitti. Kızartma yaptığı tenceredeki yağı bahçeye dökmesi için dedesine verdi. Bu sırada nazlı dedesinden telefonunu almak için yanına koştu ve çarpıştılar işte Nazlı’nın dinmeyen acısı o an başladı. Dedesinin taşıdığı kızgın yağ dolu tencere 5 yaşındaki Nazlının kafasından aşağıyadöküldü. Ağır yanık yaraları içinde kalan Nazlı hastaneye kaldırıldı. Aylarca süren tedavi sonucu hayata tekrar sarılan küçük kız tedavi olmak istiyor.


Yardım çığlıklarına duyarsız kalmayan Yalova Valisi Muammer Erol, ameliyat masrafları için kampanya izni verdi, Ameliyat ve çeşitli operasyonlara girmesi için 70 bin liraya, bu süreçte de özel dikilen kıyafetler ve ilaç masrafları için 20 bin liraya ihtiyacı olan aileye bağış için sosyal medyada kampanya başlatıldı. 4 gün içerisinde 36 bin lira para toplandı. Nazlı için 54 bin liraya daha ihtiyaçolduğunu söyleyen anne Yücenur Çiftçi, yardımsever vatandaşlardan destek bekliyor.


“Anne acaba bu rüya mı”


Nazlının annesi Yücenur Çiftçi yaşanan olayı şöyle anlattı: "Babaannesi akşam yemeği için kızartma yapıyordu, dedesi tencereyi bahçeye götürürken kızım tencereye çarpmış. Yüzünden aşağısı yanmıştı. Kızımın ayağından doku alınıp ameliyat oldu. Bu süreçte kızım çok zorluklar çekti. Orada bana sorduğu bir soru vardı, ’Anne acaba bu rüya mı?’ diye. Kızımın iyileşip onları bir rüya olarak hatırlamasını istiyorum. Hastaneden çıktıktan sonra giysisini, kremlerini internetten araştırıp buldum. Kızımı devlet hastanelerine götürdüğüm zaman tedavisinin olmadığını söylediler. Bu izlerin kaybolmayacağını anlattı. Ama doktorumuz Mutaf Bey, Bodrum’da tedaviyle bu izlerin kaybolacağını söyledi. Onun için sizlerden yardım istiyorum. Kızımın iyileşmesini, arkadaşlarının içine eski haliyle dönmesini istiyorum. Yaşananların onun için bir rüya olmasını istiyorum. Sonradan bunları hatırlamasını istemiyorum.Kızım aynalara bakmak istemiyordu. Hastaneden geldiğimizde, ’Anne, ya aynaları kapat ya da evden çıkart’ dedi. Kızımın aynalara rahatlıkla bakmasını istiyorum. Bir anne olarak tek istediğim kızımın eski haline geri dönmesi” dedi


5 yaşındaki Nazlı, “Bir an önce iyileşip okula gitmek istiyorum. Bana yardım eden herkese teşekkür ediyorum.Yaşanılan her şey rüya gibi kalsın. Bunları unutmak istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:07
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