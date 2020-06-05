Nazilli’deki yeşil alanlarda çalışmalar sürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları ve mesire yerlerinin 1 Haziran itibariyle kullanıma açılmasının ardından çalışmalarına hız verdi.

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri İsabeyli mesire alanı mevkiinden Yeşildere Mahallesi’ne kadar olan alanda geniş çaplı ilaçlama, ot biçme, budama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan,“Bugün Dünya Çevre Günü. Çevrenin önemini salgın sürecinde yakından öğrendik. Çevreye ne kadar büyük bir zarar verdiğimizi salgın bize gösterdi. Hepimiz evlerimize kapandığında doğanın yeniden canlanabildiğini gördük. Elbette bu zorlu bir süreç. Ancak tüm vatandaşlarımızın çevreye duyarlı olması ve tükettikleri her türlü malzemenin çevreye zarar verdiğini, kullandığımız suyun dahi tekrar doğaya geri dönüşünün 3 bin yılı bulduğunu dikkate almalarını talep ediyorum. Eğer sağlıklı bir çevrede yaşayamıyorsak hem beden hem de ruh sağlığımız olumsuz etkileniyor. Bu nedenle sağlıklı ve uzun yaşayabilmek için doğamızı korumamız gerekiyor. Bu noktada ekiplerimiz bugün İsabeyli Mahallemizde ilaçlama, budama, temizlik ve ot biçme çalışması gerçekleştiriyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan normalleşme sürecinde evlerinden çıkmak isteyen, piknik yapmak için mesire alanlarına gelen tüm vatandaşlarımızın çevreye zarar vermeden, çöplerini doğada bırakmadan aileleri ile vakit geçirmelerini rica ediyorum” sözlerini kaydetti.

Çalışmalarından dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik ise “Bizim sevgili Nazilli halkından istediğimiz İsabeyli göletine ve mesire alanlarına geldiklerinde çöplerini konteynerlere atmaları. Bu doğa hepimizin. Bunları düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Sayın belediye başkanımız bugün İsabeyli Mahallemizdeki mesire alanımızda, Yeşildere mahallemizde, dere yataklarında ve köy yollarımızda geniş çaplı bir temizlik çalışması yapılması için tüm ekibiyle birlikte mahallemize geldi. Nazilli Belediyemiz tüm birimleriyle tek bir vücut halinde burada İsabeyli halkına ve çevre köylere hizmet ediyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.