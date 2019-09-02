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Nazilli’de yeni adli yıl törenle başladı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yeni adli yıl için açılış töreni düzenlendi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:44
Nazilli’de yeni adli yıl törenle başladı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yeni adli yıl için açılış töreni düzenlendi. Nazilli Adalet Sarayı bahçesinde başlayan tören daha sonra adalet Sarayı içerisine verilen kokteylin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı makamında tebriklerin kabulü ile son buldu.


Nazilli Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen yeni adli yıl açılışı Başsavcı Mehmet Akif Dönertaş ve Nazilli Baro Temsilcisi Av. Emel Şahin Kavaklıkuyu’nun Atatürk anıtına çelenk sunmaları, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşının okunması ile başladı. Bahçedeki törende Baro Temsilcisi Kavaklıkuyu ve Başsavcı Dönertaş günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı.


Başsavcı Mehmet Akif Dönertaş’ın ev sahipliliğinde gerçekleştirilen açılış törenine Nazilli Kaymakamı Rasim belge, CHP Aydın Mllletvekili Av.Süleyman Bülbül, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçe protokol üyeleri, hakimler, savcılar, ilçede görev yapan avukatlar, adliye çalışanları ve davetliler katıldı. Nazilli Baro Temsilcisi Av. Emel Şahin Kavaklıkuyu, yaptığı konuşmada; “Başta laiklik olmak üzere, Atatürk’ün koyduğu ilkelere sımsıkı sarılarak, hukuka inanıp, bütün samimiyetimizle çalışarak çocuklarımıza güzel bir ülke bırakabileceğimizi, bu konuda en büyük görevin ise, bizzat Atamızın kurduğu kurumların başında bulunan kişilere düştüğünü ifade etmek isterim” dedi.



Başsavcı Dönertaş da konuşmasında, yargı çalışanlarının hiçbir zaman önlerini iliklemeyeceğini ifade ederek, “Aziz Türk Milleti adına karar veren yargı mensupları olarak bizlerin yegane görevi evrensel hukukun ana ilkelerini ve insan haklarını esas alan çağdaş bir anlayışla anayasamızda belirlenen temel ilkeler ve hukuk kuralları çerçevesinde tamamen kayıtsız ve şartsız hür vicdanlarımızla vereceğimiz adil kararlarımız ile adaletin hızlı ve etkin bir şekilde tecellisi için çalışmaktır. Haklıyı ve hakkı korumak tek gayemizdir. Adaletin tecellisi için hiç yılmadan ve vicdanlarımızın sesinden başka hiçbir şart ve ses dinlemeden hiçbir harici etkiye aldırmadan bağımsızlık ve tarafsızlık içerisinde çalışma hususunda kararlıyız. Ve bu hususta her türlü fedakarlığa hazırız. Ceketimizin düğmesi ilikli, ancak cübbelerimizde düğme bulamazsınız, bulamayacaksınız. Bizler tarafımızı daima hukukun üstünlüğünden yana kullanacağız” dedi.


Kendisi de bir avukat olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yaptığı açıklamada şunları ifade etti. “Tüm yargı mensuplarımızın sorunlarının çözüldüğü, hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:44
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