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Nazilli Ticaret Odası’nda Genç Girişimciler Kurulu toplantısı yapıldı

Aydın Genç Girişimciler İl İcra Komitesi Başkanı Hilmi Duruoğlu başkanlığında Nazilli Ticaret Odası Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda öncelikle ele alınması gereken konular hakkında çalışmalar görüşüldü.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:17
Nazilli Ticaret Odası’nda Genç Girişimciler Kurulu toplantısı yapıldı

Aydın Genç Girişimciler İl İcra Komitesi Başkanı Hilmi Duruoğlu başkanlığında Nazilli Ticaret Odası Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda öncelikle ele alınması gereken konular hakkında çalışmalar görüşüldü.


Hilmi Duruoğlu, yaptığı açıklamada; ”Aydın, coğrafi konumu ve ekonomik değerleri itibari çok değerli bir bölgedir. Bu durumu değerlendirmek ve geliştirmek için öncelikle Adnan Menderes Üniversitesi ile koordineli bir şekilde çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Bunun yanı sıra birçok kişinin günümüz teknolojisini kullanarak mesleki kariyerini geliştirebilmesi için gerekli Finansal ve Sosyal Medya Okuryazarlığı gibi konularda çalışmalar yapmamız da gerekmektedir. İlimizde bulunan Meslek Liseleri ile de iletişime geçerek bölgemizin nitelikli işgücü sorununa çözüm bulma noktasında öncü olmayı hedefliyoruz. Kurul üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.



Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ise, “Genç Girişimciler Kurulu’nun bölgemizin ekonomik kalkınmasında katkı sağlayacak verimli ve etkin çalışmalar yürütmeye devam ettiğini görüyoruz. Nazilli Ticaret Odası olarak özellikle Meslek liselerinin öğrenci azlığı nedeniyle sıkıntı yaşandığını bilmekte ve Meslek Liselerinin önemini her zaman vurgulamaktayız.Genç Girişimcilerin yeterli donanım ve eğitimle yeni girişimci adaylarına yön vermek adına yaptıkları çalışmalar için Odamız olarak yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz. Genç Girişimciler Kurulu’na çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:17
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