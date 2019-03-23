Nazilli Devlet Hastanesi “Anne Dostu Hastane” unvanı aldı

Nazilli Devlet Hastanesi, hayata geçirdiği uygulamalarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından “Anne Dostu Hastane” unvanına layık görüldü.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığınca yürütülmekte olan "Anne Dostu Hastane Programı" programı doğrultusunda, Nazilli Devlet Hastanesi’nde (NDH) anne ve anne adayları için mahremiyete dayalı tek kişilik Travay, Doğum, Loğusa Odalarında (TDL), gebelerin kendilerini ev ortamında rahat hissedebilmeleri, hareket özgürlüğü sağlamalarına yönelik istediği uygun bir refakatçi ile kalabilecekleri alanlar oluşturuldu.

Anne Dostu Hastane Programı kapsamında gerekli tüm eğitimleri alan nitelikli sağlık personeli ile anne sağlığı hizmetlerinin niteliği ve niceliği arttırılarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlayan Nazilli Devlet Hastanesi, 12 Şubat 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı’ndan bir heyet tarafından değerlendirildi. Nazilli Devlet Hastanesi değerlendirme neticesinde "Anne Dostu Hastane" olmaya hak kazandı.

Nazilli devlet Hastanesi’nin sertifikası törenle teslim edildi. Düzenlenen törenle İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz tarafından NDH Hastane Başhekimi Op. Dr. Şafak Çalışan’a “Anne Dostu Hastane” plaketi verildi.

Hastane toplantı salonunda düzenlenen törende belgeyi teslim alan Hastane Başhekimi Op.Dr. Şafak Çalışkan, başarılı personelini kutlayarak devrim niteliğinde çalışmalar yaparak sağlıkta kalitenin artmasına destek olan tüm ekibine teşekkür etti.Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Selma Özcan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Vekili Dr. Mustafa Sarıerler ve hastane personelinin katıldığı törende konuşan Hastane Başhekimi Op.Dr. Şafak Çalışkan, “Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığınca yürütülmekte olan "Anne Dostu Hastane Programı" programı doğrultusunda Nazilli Devlet Hastanesi’nde anne ve anne adayları için mahremiyete dayalı tek kişilik Travay, Doğum, Loğusa odalarında (TDL), gebelerin kendilerini ev ortamında, rahat hissedebilmeleri, hareket özgürlüğü sağlamalarına yönelik istediği uygun bir refakatçi ile kalabilecekleri alanlar oluşturuldu. Anne Dostu Hastane Programı kapsamında gerekli tüm eğitimleri alan nitelikli sağlık personelimizle, anne sağlığı hizmetlerinin niteliği ve niceliği arttırılarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmaları sağlanmaktadır İlimiz Nazilli Devlet Hastanesi 12.02.2019 tarihinde Sağlık Bakanlığından bir heyet tarafından değerlendirildi ve neticede ‘Anne Dostu Hastane’ olmaya hak kazandı” dedi.

Aydın Sağlık İl Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz ise yaptığı konuşmada Nazilli Devlet Hastanesi ekibinden övgü ile söz ederek; “Daha 2 gün önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımları ile hizmete açtığımız 6 yataklı 2. derece Çocuk Yoğun Bakım Servisini hayata geçirdik. Üzerinden 2 gün geçti ve ‘Anne dostu hastane’ unvanı belgesini veriyoruz. Hastanemizde sürekli bir yenilenme, sürekli bir katkı var. Ama dinamik süreçte bu katkı ve gayretler olmazsa olmazımız. Bu yüzden ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İlimizde sağlık alanında yine ilklere imza atmaya devam ediyoruz. İlimizde ilk Türkiye’de devlet hastaneleri arasında 3. olan Kadın Doğum Hastanemiz içerisinde Tüp Bebek Merkezimiz ruhsatının gelmesi ile birlikte hasta kabulüne başlamış olacak. Ama bunlar hiçbir zaman yeterli değil. Yaşam olduğu sürece yeniliklere devam etmek zorundayız. Nazilli Devlet Hastanemizdeki gebe okulu, gebe bilgilendirme okulu, travay, doğum, doğum sonrası hizmetler açısından Türkiye’ye örnek gösterebilecek seviyedeki çalışmaları bakanlığımız çalışanları bundan sonraki gittikleri yerlerde tavsiye edeceklerini ve bu hastanemizin sonraki çalışmalarda da diğer hastanelerimize örnek model olacağını ifade ettiler. Doğum zaten norma bir süreç. Sezaryen doğum oranının düşmesi için bu gebe okulları bilgilendirmeleri ile zaten yüksek olan Sezaryen oranını düşürmeyi hedefliyoruz. Buradaki hedefimiz öncelikle anne adaylarımız. Önce onları bilgilendirerek korkularını yenmek istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından anne dostu hastane, bebek dostu hastane kapsamında yapılan çalışmalar slayt eşliğinde anlatıldı. Sonrasında da anne dostu hastane belgesi Hastane Başhekimi Opr.Dr. Şafak Çalışkan’a teslim edildi. Çalışmada emeği geçen personele de belgeleri protokol üyeleri tarafından teslim edildi. Etkinlik ikramlarla sona erdi.