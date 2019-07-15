Nazilli Belediyespor topbaşı yaptı

2019-20 sezonunda TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor, sezonun ilk idmanını kendi tesisleri olan Yıldırım Demirören Spor Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kulüp Başkanı Nurettin Özkat ve yöneticiler, teknik ekip ve futbolcuları ziyaret ederek sezonun hayırlı olmasını dilediler.

Öncelikle yeni sezonun tüm futbolseverlere ve camiaya hayırlı olmasını dileyen Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Nurettin Özkat, ziyaretlerinden dolayı Başkan Özcan ve kulüp yöneticilerine teşekkür ederek; “2019 -2020 Sezonunda 3. Lig 3. Grupta yer alacağız. Kamp çalışmamızı kendi tesislerimizde bugünden itibaren başlamış olduk. Hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah hayırlısı olur. Hafta içerisinde kendi eksiklerimizi tamamlamış olacağız. Biz hazırız, hocalarımız hazır. Transferlerimizi de tamamladıktan sonra hayırlı bir sezon bekliyor ve gidebileceğimiz yere kadar gideceğimizin sözünü veriyoruz” dedi.

Ziyarette konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, diğer takımlara göre sezona erken başladıklarını ifade ederek, “Bence güzel bir başlangıç oldu. Güzel bir ekip ve yönetim kurulu oluşturduk. Nazilli’ye yakışacak güzel bir çalışma hazırlanıyor. İşi uzmanına, ehline bırakarak başarıya koşacak güçlü isimlerden oluşan kadromuzla daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. İddialıyız ve inşallah sezonun başarılı ekiplerinden biri olacağız” dedi.

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz İncedal da yaptığı açıklamada; “Yeni sezonun ilk hazırlığına kendi tesislerimizde başladık. Şu anda geçen yıldan kalan iç transferlerini gerçekleştirdiğimiz arkadaşlarımız ve yeni transferimiz bir futbolcuyla ilk idmanımızı gerçekleştirdik. Altyapıdan gelen 6-7 arkadaşımızla birlikte toplamda 21 futbolcumuzla ilk idmanımızı tamamladık. Önümüzdeki haftalar içerisinde de yeni transferlerimizi tamamlayacak ve 7-8 futbolcumuzun da katılımı ile iyi bir sezona başlangıç yapacağız. Başarmak çok zor bir iştir. Buradaki atmosfer iyi giderse sonuç ta iyi olur. Grubumuzda bütçesi iyi olup ta şampiyon olabilecek çok takım var. Bizler de onlar arasında olacağız” dedi.

Sezonun ilk antrenmanını Teknik Direktör Yavuz İncedal ve yardımcı antrenörleri gözetiminde tamamlayan Futbolcular yaklaşık 1 saat süren antrenmanı aerob çalışma ile tamamladı.

2019 -2020 Sezonunda Nazilli Belediyespor’un da yer aldığı 3. Lig 3. Grupta; Somaspor, Nevşehir Belediyespor, Muğlaspor, Osmaniyespor, Batman Petrolspor, Diyarbekirspor, Malatya Yeşilyurt, Pazarspor, Kelkit Belediye Hürriyetspor, Yozgatspor 1959 FK, Altındağ Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği, Gölcükspor, Bayrampaşaspor, Karacabey Belediyespor, Modafenspor ve Halide Edip Adıvar Spor mücadele edecek.