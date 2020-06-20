  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nazilli Belediyesi’nden sınava giren öğrencilere destek

Nazilli Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava girecek olan öğrencilere maske, dezenfektan ve su dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 16:30:56 -
Nazilli Belediyesi’nden sınava giren öğrencilere destek

Nazilli Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava girecek olan öğrencilere maske, dezenfektan ve su dağıttı.


Nazilli Belediyesi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile merkezi sınava girecek olan öğrencilere 20 okulda 15 bin adet maske, dezenfektan ve su dağıttı.


Turan, 5 Eylül ve Fatih Ortaokulu’na giderek kurulan stantları ziyaret eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “İçinde bulunduğumuz bu zor sürecin en başından bugüne kadar büyük bir olgunluk gösteren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bizler her zaman olduğu gibi bugün de Nazilli Belediyesi olarak öğrencilerimizin yanındayız. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, emeklerinin boşa gitmeyeceğine canı gönülden inanıyorum. Sınav sonucu ne olursa olsun her bir öğrencimiz bizim umudumuz, geleceğimiz ve kıymetlimiz. Her birini gözlerinden öpüyorum” sözlerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı