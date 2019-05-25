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Nazilli Belediyesinden mezarlıklarda bayram temizliği

Nazilli Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bulunan mezarlıklarda yabani ot temizliği çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 07:57
Nazilli Belediyesinden mezarlıklarda bayram temizliği

Nazilli Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bulunan mezarlıklarda yabani ot temizliği çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Nazilli Belediyesi’ne bağlı ekipler, görev ve sorumlulukları çerçevesinde kent merkezi başta olmak üzere Nazilli genelindeki tüm mezarlıkların temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların kabir ziyaretlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi için çalışmalara hız verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Hem merkezde hem de kırsal mahallelerimizde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz çalışmalar kapsamında ağaç budama, sırt tırpanı ile ot temizliği ve çapa yaparak mezarlık içerisinin temiz ve bakımlı olmasını sağlıyor. Özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 07:57
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