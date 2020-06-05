Nazilli Belediyesinden 4 ayrı noktada eş zamanlı çalışma

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Turan, Aydoğdu ve Cumhuriyet Mahalleleri ile Devlet Karayolu üzerinde eş zamanlı olarak budama, ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde eş zamanlı budama, ot biçme ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Sabah erken saatlerde Turan, Aydoğdu ve Cumhuriyet Mahalleleri ile Devlet Karayolu üzerinde çalışmalara başlayan ekipler, kaldırım, refüj, park ve bahçelerde ot biçme ve budama çalışması yaptı.

Hazırlanan program çerçevesinde Nazilli’nin tamamında eş zamanlı olarak çalışmaların devam edeceğini söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Temizlik, Park Bahçe ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz mesai mevhumu gözetmeksizin saha çalışmalarını sürdürüyor. Rutin belediyecilik faaliyetlerimizin akmasına fırsat vermeden bir diğer yandan da tüm mahallelerimizde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte yoğun mesai harcadığımız bir süreçten geçiyoruz. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğumuz arttı. Bu nedenle temizlik ve ilaçlama çalışmalarımızı daha sık aralıklarla ve eş zamanlı olarak sürdüreceğiz. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşlarımız park ve bahçelerde daha fazla vakit geçireceklerdir. Bu nedenle ekiplerimiz bir yandan budama ve ot biçme çalışması yaparken diğer yandan da haşerelerin ürememesi için temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Özveri ile çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.