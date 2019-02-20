Nazi kurbanlarının çocuklarına vatandaşlık reddedildi

Münübe Yılmaz

Avusturya’daki iktidar partileri, muhalefetin teklif ettiği Nazi kurbanlarının çocuk ve torunlarına vatandaşlık verecek tasarıları kabul etmedi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un, geçtiğimiz Kasım ayında verdiği bir röportajda, “Holokost mağdurlarının tüm çocuk ve torunlarına, isterlerse Avusturya vatandaşı olma fırsatını vermek” için yasa tasarısı sunulabileceğini söylemesinin ardından, yalnızca Nazi zulmü nedeniyle II. Dünya Savaşı›nın sona ermeden ya da demokratik Avusturya Cumhuriyeti’ni destekledikleri için ayrılmak zorunda kalan eski Avusturya vatandaşları, yeniden vatandaş olarak Kabul dilecekti. Fakat hem Kurz’un Halk Partisi, hem de aşırı sağ Özgürlük Partisi (FPO) milletvekilleri, Sosyal Demokrat Parti’nin ve liberal NEOS’un getirdiği tasarıyı reddetti. Teklif edilen her iki tasarı da, ikinci ve üçüncü kuşak Holokost mağdurlarının vatandaşlık yasasını değiştirerek, mevcut ikamet şartını ve var olan vatandaşlığından vazgeçme gereğini ortadan kaldırarak Avusturya pasaportu almalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.