Nazi askerini alkışlattırmıştı... İstifa etti

Kanada'da Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler için savaşan Ukraynalıyı Parlamentoda "savaş kahramanı" olarak tanıtıp ayakta alkışlattırmasına tepkilerin ardından istifa etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, 22 Eylül'de Kanada Parlamentosunda yaptığı konuşmanın ardından, Rota'nın, eski bir Nazi askeri olan Yaroslov Hunka'dan "savaş kahramanı" olarak bahsetmesi ve tüm üyelerin Hunka'yı alkışlaması tepkilere neden oldu.

İstifa çağrılarına bir süre direnen Rota, başkent Ottowa'da partisinin liderleri ile yaptığı görüşmenin ardından Parlamentoda bir konuşma yaptı.

Rota, konuşmasında "Başkanlıktan istifa etmem gerekiyor. Bir kez daha pişmanlığımı dile getirmek isterim." ifadesini kullandı.

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