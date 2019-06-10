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Nazi Almanya'sı özüne dönüyor! Siyasetçilerin söylemleri ırkçı saldırıları artırıyor

Almanya’da artan İslam karşıtı söylem ve ırkçı saldırılar ülkede yaşayan Müslümanlarda ciddi bir tedirginliğe neden olurken, Almanya’nın neonazi politikalara evrilmesini Yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Uzman Psikolog Fatma Betül Sarıkaya, “Batı’nın ve özelde Almanya’nın özgürlük anlayışı, inanç değerlerine gösterdiği saygı sadece göstermelik bir reklamdan ibaret. Son dönemlerde yaşanan ırkçı saldırılarla Almanya’nın maskesi düştü, özündeki Nazi kötülüğü ortaya çıktı.” dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:21
Nazi Almanya'sı özüne dönüyor! Siyasetçilerin söylemleri ırkçı saldırıları artırıyor

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Almanya’da Müslümanlara ve Müslümanların işlettiği kurumlara yönelik ayrımcılık, şiddet ve saldırıların artması, Müslüman aleyhtarı ırkçılığın yaygınlaşması endişelere neden oluyor. Ülkede yapılan bazı araştırmalara göre ise Müslümanlara yönelik saldırıların önceki yıllara göre daha da arttığı belirtiliyor.

Camilere saldırılar arttı

Almanya’nın Hessen eyaletinin Kassel kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi’ne, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Cemaatin olmadığı saatlerde gerçekleştirilen taşlı saldırı sonrasında Kassel Merkez Camii’nde hasar meydana geldi. Daha önceki yıllarda yine aynı camiye terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı yapılmış, olayın fail ya da failleri yakalanamamıştı.

Türklere mektuplu tehdit

Almanya’nın Köln şehrinde Türklerin posta kutularına gamalı haç ve nükleer bomba sembolleri içeren tehdit mektupları bırakıldı. On beş sene evvel ırkçı Nasyonal Sosyalist terör örgütü (NSU) tarafından çivili bombalı saldırıya maruz kalan “Küçük İstanbul” olarak adlandırılan Keup Caddesi çevresindeki evlere bırakılan ırkçı mektuplarda “Sizler de Yahudiler gibisiniz. Müslümanlar, Almanya’yı terk edin. Yakında size yönelik saldırılar başlayacak. Bizden nefret ediyorsunuz, biz bunun farkındayız. Sizleri bombalayıp öldüreceğiz” şeklinde ifadeler yer alıyor. Tehdit mesajlarında örgüt ismi olarak “Almanya Nükleer Silahlar Bölümü” adı geçiyor. Söz konusu oluşumun, aynı isimle Amerika’da da oluşmuş bir Neonazi örgütlenmesi olduğu belirtildi. Olayın duyulması sonrası polisler mektupları topladı.

Ramazan çadırlarına ırkçı saldırı yapıldı

Almanya'nın Dortmund kentinde geride bıraktığımız ramazan ayı süresince gerçekleştirilecek "Festi Ramazan" etkinliği için kurulan çadırlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Nazilerin sembolü olan gamalı haç işareti çizildi.

Müslüman gençlere terörist muamelesi

Almanya’ın Köln kentinde geçtiğimiz Ramazan ayı nedeniyle yerel kıyafet giyen Arap kökenli 10 genç, polisin kötü muamelesine maruz kalarak gözaltına alınmış ve yapılan incelemede gençlerin hiçbir suç kaydının olmadığı ortaya çıkmıştı. Yapılan sorguda gençlerin Ramazan Bayramı nedeniyle yerel kıyafetler giydikleri ortaya çıkmıştı.

“Almanya’nın özgürlük anlayışı, inanç değerlerine gösterdiği saygı işte bu kadar”

Almanya’da yaşayan Uzman Psikolog Fatma Betül Sarıkaya, yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Almanya’da yaşayan Türkler son yıllarda çok fazla ırkçı saldırılarla karşılaşıyorlar. Özellikle Türklere ait camilerimize saldırılıyor, başörtülü insanlara karşı farklı tutumlar sergileniyor. Almanya’da artan İslamofobi dalgası Müslümanları, Türkleri tedirgin ediyor. Batı’nın ve özelde Almanya’nın özgürlük anlayışı, inanç değerlerine gösterdiği saygı maalesef işte bu kadar. Alman siyasetçilerin söylemleri de maalesef ırkçı saldırıların artmasına neden oluyor.” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:21
  1. İstanbul
  2. Almanya
  3. Nazi Almanyası
  4. Naziler
  5. Irkçı saldırılar
  6. müslümanlara ırkçı saldırılar
  7. Almanya'daki Müslümanlar
  8. Uzman Psikolog Fatma Betül Sarıkaya

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